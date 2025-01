Jacek Braciak w jednym z wywiadów wyjawił, że ma transpłciowego syna. Gwiazdor mówił wtedy, że młody mężczyzna może liczyć na jego wsparcie. Panowie po jakimś czasie udzielili nawet wywiadu w magazynie "Replika". Niedawno Konrad Braciak pojawił się w śniadaniówce Polsatu, gdzie opowiedział o całej procedurze, której się poddał. Nie było łatwo.

Kiedy dowiedziałem się, że Konrad jest transpłciowy, przedmiotem mojej troski było tylko to, żeby wszystko odbyło się zgodnie z właściwym procesem. Mam na myśli terapię i tak dalej, by do momentu, kiedy stanie się to ostateczne, mówię o zabiegach, operacjach, nie mieć wątpliwości. I on to wszystko zrobił nie dlatego, że ja tak chciałem, ale dlatego, że jest mądrym i odpowiedzialnym człowiekiem - mówił jakiś czas temu Jacek Braciak w rozmowie z Tomaszem Piotrowskim z magazynu "Replika".

Zobacz też: Syn Jacka Braciaka chciał sobie odebrać życie! Wstrząsające doniesienia

Syn Braciaka pojawił się w studiu telewizji Polsat w niedzielę, gdzie opowiedział o swoich doświadczenia związanych z całą procedurą korekty płci. Jak się okazuje, w Polsce proces jest trudny i często wymaga wielu wyrzeczeń. Aż trudno uwierzyć w to, że Konrad musiał nawet pozwać rodziców.

Ja do moich rodziców nic nie mam. Gdyby procedura tak nie wyglądała w Polsce, to bym ich nie pozywał, bo nie mam o co. Ale praktyka sądownicza jest taka, że należy kogoś pozwać. To jest pozew o ustalenie płci. Tak to się nazywa. Ale o co ja pozywam moich rodziców, to nie mam jasności - powiedział w programie śniadaniowym Polsatu Konrad Braciak.