Fani rodziny Boskich mogą świętować. Po pięciu latach przerwy kultowy serial "Rodzinka.pl" wraca na antenę TVP2. Zdjęcia do nowego sezonu ruszyły w lutym, a premierę planuje się na jesień 2025 roku. Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak znów wcielą się w role Natalii i Ludwika Boskich. Na ekranie pojawi się też ich serialowy syn – Kuba, grany przez Adama Zdrójkowskiego.

Dla Adama Zdrójkowskiego powrót na plan serialu "Rodzinka.pl" był wzruszający.

To jest jak jakiś wehikuł czasu, cofnięcie się do tego samego miejsca z tymi samymi ludźmi. Ja jestem za każdym razem wzruszony, jak mogę tam przyjść i jeszcze chyba się nie przyzwyczaiłem do tego, że wróciliśmy