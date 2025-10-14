Tak trenuje 54-letnia Małgorzata Kożuchowska. Obcisłe legginsy i kusy top odsłoniły płaski brzuch. WOW!

O tym, że Małgorzata Kożuchowska ma figurę jak marzenie, wiadomo nie od dziś. Jednak gwiazda zazwyczaj stroni od skąpych stylizacji, nie wybiera też kreacji ze zbyt głębokimi dekoltami, za krótkich albo przesadnie dopasowanych do ciała. Ale gdy ćwiczy się pilates, lepiej robić to w stroju, który nie krępuje ruchów. Kożuchowska zaprezentowała fanom na Instagramie, jak trenuje, a przy okazji odsłoniła co nieco.

Jej strój do ćwiczeń nie pozostawiał pola dla wyobraźni, bo składał się z obcisłych legginsów i krótkiego topu!

Kożuchowska wylewa siódme poty

Na nagraniu widać 54-letnią aktorkę, która pojawiła się w studiu przeznaczonym do treningu pilatesu. Najpierw napiła się kawy, później ustawiła maszyny i wzięła się do roboty. Tu ciągnęła, tam pchała, w pewnym momencie nawet wisiała. Nie obyło się bez machania kończynami. A wszystko na bosaka i w czarnym, mocno obcisłym zestawie złożonym z legginsów i topiku, który odsłaniał płaski, lekko umięśniony brzuch Kożuchowskiej.

Góra stroju sportowego była fantazyjnie powycinana na plecach, a całe wdzianko podkreślało doskonałą figurę ciężko trenującej Małgorzaty.

Internauci komentują

W sieci zaroiło się od ochów i achów, którym absolutnie nie można się dziwić. Sonia Bohosiewicz skomentowała nagranie koleżanki po fachu emotkami ognia.

"Małgosia ma świetną figurę - to fakt! Ale przede wszystkim, jak ćwiczy, to słucha i jest bardzo uważna. Jest otwarta na naukę i widać to w każdym jej ruchu. Dziękujemy za zaufanie" - chwaliła trenerka pilatesu.

"Jaka technika i forma", "Cudowna Kobieta w wyjątkowym miejscu i w takim pięknym stroju", "Wow, jaka figura", "Sztos jak piękną figurę może mieć kobieta 50+" - pisali inni.

Małgorzata Kożuchowska bała się odejść z "M jak Miłość". Podała powody!