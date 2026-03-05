Allan Enso zabrał ukochaną na salony. Para skradła show na ważnej premierze

Edyta Górniak ma powody do dumy, gdyż światło dzienne ujrzała produkcja dokumentująca jej bogatą karierę oraz życie osobiste. Dwuodcinkowy dokument dostępny na platformie SkyShowtime, zatytułowany po prostu "Edyta Górniak", pozwala odbiorcom poznać diwę z zupełnie nowej, prywatnej strony. Tym razem to artystka przejmuje narrację, opowiadając swoją historię na własnych zasadach, zamiast oddawać głos osobom postronnym. W materiale nie mogło zabraknąć wątków rodzinnych, a szczególnie tych dotyczących macierzyństwa. Wokalistka utrzymuje bardzo bliską relację z 21-letnim Allanem, wspierając syna zarówno w wyzwaniach zawodowych, jak i sercowych rozterkach.

Allan Enso pokazał nową miłość

Jeszcze niedawno media żyły głośnym rozstaniem muzyka z Nicol Pniewską, uczestniczką programu "Królowa przetrwania", jednak ten etap jest już zamknięty. Obecnie u boku syna gwiazdy pojawiła się nowa wybranka, z którą spędził ostatnie walentynki. Allan Enso zdecydował się na kolejny krok i zaprosił ukochaną na uroczystą premierę dokumentu poświęconego jego matce. Para zaprezentowała się w niezwykle szykownych kreacjach, które stylem nawiązywały do najlepszych tradycji złotej ery Fabryki Snów. Ich wspólne wyjście wzbudziło ogromne zainteresowanie fotoreporterów.

Allan Enso zabrał ukochaną na ściankę

Uwagę zgromadzonych przykuła metamorfoza wizerunkowa młodego producenta i rapera, który po pewnym czasie nieobecności w show-biznesie powrócił na salony w wielkim stylu. Na ten wyjątkowy wieczór 21-latek wybrał klasyczną elegancję: dopasowany czarny garnitur zestawiony z muchą, białą poszetką oraz charakterystycznymi okularami z metalowymi oprawkami. Internauci natychmiast dostrzegli także zmienioną fryzurę oraz zarost, zastanawiając się, czy ten świeży image to zasługa nowego uczucia. Towarzysząca mu blondynka również postawiła na klasę, ubierając długą suknię zakrywającą ramiona oraz dobierając do niej połyskującą torebkę. Dumny Allan Enso opublikował w sieci zdjęcie z partnerką, oficjalnie potwierdzając, jak ważna jest dla niego ta relacja.

Allan Krupa Enso nie zna piosenek Edyty Górniak! "Nie znam 60% jej twórczości"

25