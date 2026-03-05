Figlarna Madonna w ślubnym wydaniu. 40 lat temu nosiła się podobnie!

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-05 12:17

Madonna od dziesięcioleci niepodzielnie rządzi rynkiem muzycznym, nieustannie wymyślając się na nowo. Choć od jej pamiętnego, kontrowersyjnego występu w bieli na gali MTV minęły już cztery dekady, gwiazda ponownie postanowiła zagrać tą samą kartą. Pojawiając się w Mediolanie w charakterystycznej stylizacji, artystka wysłała jasny sygnał: wciąż jest w doskonałej formie i doskonale pamięta momenty, które zbudowały jej legendę.

Mówienie o Madonnie jedynie w kategoriach gwiazdy muzyki to zdecydowane niedopowiedzenie. Wokalistka przez ponad cztery dekady wyznaczała trendy w nagrywaniu albumów i tworzeniu widowisk scenicznych, stając się pionierką wykorzystywania skandalu do celów marketingowych. Przełomem w jej karierze okazała się historyczna, pierwsza gala MTV Video Music Awards. To właśnie tam, wykonując utwór "Like a Virgin" w sukni ślubnej i symulując odważne akty na scenie, zaszokowała publiczność. Choć jej ówczesny menedżer wieszczył koniec kariery po tym występie, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Świat docenił jej bezkompromisowość, co zapoczątkowało rewolucję obyczajową w damskim popie.

Madonna w kampanii Dolce&Gabbana

Mimo upływu lat królowa popu pozostaje niezwykle aktywna artystycznie. Niedawno została twarzą najnowszej kampanii domu mody Dolce&Gabbana, specjalnie dla której przygotowała własną interpretację włoskiego przeboju "La Bambola". Gwiazda uświetniła swoją obecnością Tydzień Mody w Mediolanie, zasiadając w pierwszym rzędzie na pokazie kolekcji jesień/zima 2026. Wieczorem natomiast dała ekskluzywny występ, podczas którego zaprezentowała cover kultowej piosenki, wyraźnie nawiązując stylizacją do swoich początków.

Stylizacja Madonny nawiązuje do "Like a Virgin"

Na specjalną prośbę projektantów wokalistka wykonała utwór w zupełnie nowej aranżacji, za którą odpowiadał producent Stuart Price, a o oprawę muzyczną zadbał kwartet smyczkowy. Tym kameralnym występem piosenkarka udowodniła krytykom, że do oczarowania publiczności i przekazania emocji nie potrzebuje wielkiego show, tancerzy ani efektów specjalnych. Wystarczył jej wyłącznie własny głos i charyzma, by skupić na sobie uwagę wszystkich zgromadzonych.

Uwagę fanów natychmiast przykuł strój gwiazdy, będący bezpośrednim cytatem z jej kultowego teledysku oraz występu na gali MTV. Madonna zdecydowała się na monochromatyczny, biały zestaw składający się z siateczkowych kulotów, dopasowanego biustonosza oraz usztywnianego gorsetu, który idealnie podkreślał jej figurę. Stylizację uzupełniły lakierowane czółenka oraz długi, tiulowy welon wykończony koronką. Całość zwieńczył charakterystyczny dla wizerunku artystki wisiorek w kształcie krzyża z białego złota, wysadzany diamentami.

