Łzy wzruszenia w pierwszym odcinku "Must Be The Music"

"Must Be The Music" przed laty był jednym z flagowych programów Polsatu. Emitowane od 2011 do 2018 roku show wypromowało wielu artystów, których uwielbiają polscy słuchacze. To właśnie w tym programie swoją karierę zaczął Enej. Zespół zwyciężył w premierowym sezonie "Must Be The Music".

W 2024 roku podczas Polsat Hit Festiwal Edward Miszczak zapowiedział powrót lubianego programu. Dwunasta edycja zadebiutowała wiosną ubiegłego roku, a obecnie Polsat szykuje się do emisji kolejnego sezonu. Pierwszy odcinek trafi na antenę Polsatu już w najbliższy piątek.

Jedną z uczestniczek premierowego odcinka "Must Be The Music" będzie Julita Kaczyńska - 30-letnia wokalistka i trenerka wokalna z Łomży, dla której muzyka jest nie tylko pasją, ale także sposobem na pomaganie innym. Jak sama podkreśla, najważniejszą rolą w jej życiu jest bycie mamą, a śpiew stał się dla niej przestrzenią wyrażania emocji i budowania relacji z drugim człowiekiem.

Sebastian Karpiel-Bułecka zachwycony! "Wyśpiewałaś tu kawałek siebie"

Julita swoją wrażliwość i doświadczenia przenosi również poza scenę. Artystka występuje dla osób chorych, potrzebujących, a także osadzonych w zakładach karnych. Jak przyznaje, te spotkania zmieniły jej spojrzenie na ludzi i pozwoliły dostrzec, jak wielką siłę może mieć muzyka.

Śpiewanie dla osób, właśnie takich pogubionych, dało mi takie oczyszczenie. Każdy w życiu niesie jakiś bagaż, jakieś doświadczenia. Poczułam, że nie mogę o nich zapominać w swojej drodze muzycznej – wyznała

Na scenie "Must Be The Music" zdecydowała się wykonać utwór "Powiedz mi, tato" - wyjątkowy i bardzo osobisty wybór. Jak przyznała, piosenka jest związana z tęsknotą za ojcem, którego już nie ma, i emocjami, które wciąż w niej żyją.

Sebastian Karpiel-Bułecka nie krył wzruszenia:

Wyśpiewałaś tu kawałek siebie. Mnie to dotknęło bardzo emocjonalnie, wzruszyłem się i dziękuję Ci, bo dla takich chwil jestem tu w programie – powiedział.

Zobaczcie przedpremierowo fragment występu. 1 odcinek "Must Be The Music" już 6 marca, w piątek o 21:00 na antenie Polsatu!

