Wielki powrót do Polsatu. Miszczak nie kryje zadowolenia

Po latach przerwy wraca do tv. Co działo się z Tatianą Okupnik?

Wielki powrót na antenę Polsatu

Drugi dzień festiwalu wręcz pęka w szwach od wyjątkowych występów. Widzowie zobaczą między innymi koncert okazji jubileuszu 45-lecia działalności artystycznej Majki Jeżowskiej. Na początku na scenę w Sopocie wkroczyli muzycy, którzy zaczynali swoja karierę w programach Polsatu. Wśród nich znaleźli się Ania Dąbrowska, Krzysztof Zalewski, Afromental, zespół Zakopower, Kuba Badach oraz Enej.

Po występie tego ostatniego zespołu na scenie pojawił się Edward Miszczak. Dyrektor programowy Polsatu podzielił się z uczestnikami festiwalu niespodziewaną wiadomością. Najpierw podziękował zespołowi Enej za występ, a następnie zapowiedział wielki powrót po latach.

"Na wiosnę przyszłego roku wraca 'Must Be The Music'. Będziecie znowu mogli słuchać zespołów, które mają szansę zrobić karierę" - mówił Miszczak.

"Must Be The Music": Kuźnia polskich gwiazd

"Must Be The Music" był jednym z flagowych programów stacji. Emitowany był od 2011 do 2018 roku. Muzyczne show wypromowało wielu artystów, których uwielbiają polscy słuchacze.

To właśnie w tym programie swoja karierę zaczął Enej. Zespół zwyciężył w premierowym sezonie "Must Be The Music". W 2011 roku zobaczyli reklamę zachęcającą do udziału w castingu. Z lekkimi obawami postanowili spróbować swoich sił. Ryzyko zdecydowanie się opłaciło.

"Zespół był podzielony, był strach czy nam się uda, czy to miejsce dla nas. Pojechaliśmy na pre-casting do Białegostoku, gdzie byliśmy o drugiej w nocy i spaliśmy w busie. Rano otwierają się drzwi hotelu i pojawia się stres, kamery, dużo ludzi, ale stwierdziliśmy, że wchodzimy, gramy jak na koncercie i niczym się nie przejmujemy. I po kilku tygodniach dostaliśmy telefon, że widzimy się w Warszawie. Tak rozpoczęła się nasza medialna droga, która trwa" - tak wspominali swoje początki w rozmowie z Polsatem.

