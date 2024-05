Dramat Roksany Węgiel w Sopocie. Błaga fanów o pomoc

Roksana Węgiel mimo młodego wieku zachowuje się jak prawdziwa gwiazda. Nie można się temu dziwić, 19-latka bardzo szybko osiągnęła sukces, na który inni pracują latami. Dziewczyna na show-biznesie połamała zęby, okazuje się jednak, że wcale nie jest taką profesjonalistką, za jaką chce uchodzić.

Zobacz też: Roksana Węgiel poprawiała urodę? "Twarz się zmienia, a ja bardzo schudłam"

Roksana Węgiel awanturuje się w Sopocie

Roksana Węgiel poczuła się już prawdziwą wielką artystką. Gwiazda w Sopocie postanowiła to udowodnić i bez wiedzy realizatora zmienić podkład muzyczny, do którego występowała. Jak napisał informator "Vogule Poland" dziewczyna nikomu o tym nic nie powiedziała. Jakby tego było mało, zaczęła się kłócić z osobą odpowiadającą za realizację całego wydarzenia. Węgiel miała nawet udawać, że nie wiedziała, iż podkład został zmieniony, a następnie mówić, że to różnica "paru nutek".

To jeszcze nie koniec gwiazdorzenia Roksany Węgiel. Nastolatka zmieniła także choreografię do swojego występu, o czym również nikogo miała nie poinformować.

"I niestety nie wyszło na jej, bo realizator się nie zgodził i "kazał" wrócić do wersji pierwotnej" - napisał informator "Vogule Poland".

Zobacz też: Wydało się, gdzie Roxie Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub! "Niekoniecznie romantycznie"

Roksana Węgiel błaga fanów o pomoc

Okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Podobno na backstage'u Kevin Mglej zgubił swoją obrączkę. Rozpoczęło się więc wielkie poszukiwania drogocennej biżuterii. W pomoc zaangażowani zostali "randomowi ludzie". To wiele tłumaczy, ponieważ ostatnio Roksana Węgiel dodała na swoje InstaStories wpis, w którym pytała, czy ktoś w Sopocie nie ma wykrywaczu metalu.

"Wykrywacz metalu Sopot? Help" - napisała poruszona Roksana.

Mamy nadzieję, że Roksana Węgiel znajdzie kogoś z wykrywaczem metalu i zgubiona obrączka trafi do właściciela.

Zobacz też: Roksana Węgiel szczerze o kopertach z pieniędzmi! Ciekawe, co na to goście ślubni

Zobacz naszą galerię: Dramat Roksany Węgiel w Sopocie. Nieźle nawywijała

Sonda Podoba Ci się miejsce, w którym Roxie Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub cywilny? Tak, urokliwa placówka "Niekoniecznie romantycznie" Urząd jak urząd, bez przesady Nie mam zdania