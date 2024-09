66-letnia Madonna kreuje się na 30-latkę. Woskowa maska zamiast twarzy. Nowe zdjęcia szokują!

Madonna w sierpniu skończyła 66 lat, ale absolutnie nie przyjmuje tego faktu do wiadomości. Wydaje się, że gwiazda ma jeden plan - aż do późnej starości wyglądać niczym 30-latka. I to po zabiegach medycyny estetycznej, bo już i w tym wieku pojawiają się zmarszczki, których u Madonny brak. Musicie zobaczyć jej najnowsze zdjęcia. Są szokujące.