Madonna chce zatrudnić polskiego aktora. Ma zagrać Jana Pawła II w jej autobiografi

Madonna, oprócz swojej niezwykle udanej kariery muzycznej, ma na swoim koncie również liczne doświadczenia filmowe, zarówno jako aktorka, jak i reżyserka. Jej twórczość filmowa jest różnorodna i budziła mieszane reakcje krytyków oraz publiczności.

Twórczość filmowa Madonny

Madonna zadebiutowała w filmie "A Certain Sacrifice", ale jej przełomową rolą była ta w filmie "Rozpaczliwie poszukując Susan" z 1985 roku. Przyniosła jej uznanie krytyków i zapoczątkowała karierę w Hollywood. Kolejnym znaczącym filmem w jej dorobku jest "Evita", w którym wcieliła się w tytułową rolę Evy Perón. Za tę rolę otrzymała Złoty Glob w kategorii najlepsza aktorka w musicalu lub komedii. Inne filmy z jej udziałem to m.in.:

"Cień i mgła"

"W łóżku z Madonną"

"Liga własnych"

"Ciało za ciało"

Madonna spróbowała swoich sił również jako reżyserka i scenarzystka. Jej pierwszym pełnometrażowym filmem był "Filth and Wisdom", który jednak nie odniósł większego sukcesu. Następnie, w 2011 roku, wyreżyserowała i napisała scenariusz do filmu "W.E.", który opowiadał historię romansu króla Edwarda VIII i Wallis Simpson. Film został skrytykowany, ale zdobył nominację do Oscara za najlepsze kostiumy.

Piotr Adamczyk zagra w autobiografii Madonny?

Obecnie Madonna pracuje nad swoją autobiografią. W filmie ma pojawić się również wątek kontaktów piosenkarki z papieżem Janem Pawłem II. W roli Ojca Świętego Madonna chce obsadzić Polaka i pewnie nikogo nie zdziwi fakt, że miałby to być Piotr Adamczyk. Aktor już dwukrotnie wcielał się w rolę papieża Polaka. Były to szeroko komentowane produkcje: "Karol – człowiek, który został papieżem" oraz "Karol – papież, który pozostał człowiekiem".

