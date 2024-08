Co za wiadomości!

Kilka dni temu pisaliśmy, że program "Dzień Dobry TVN" czekają kolejne zmiany. W grudniu do grona prowadzących dołączyły Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska. Panie były doskonale znane widzom TVN. Zanim zasiadły na kanapie w studiu "Dzień Dobry TVN", były reporterkami w stacji. Niedawno roli prowadzącej zrezygnowała Anna Senkara. Nie oznacza to jednak, że całkowicie rozstała się z programem.

"Kochani, pewnie dla niektórych z Was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia Dzień Dobry TVN. Oczywiście z Dzień Dobry TVN się nie rozstaję, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów" - napisała na Instagramie. Dodała również, że pojawi się w nowym programie.

Piotr Adamczyk o wynagrodzeniu za pracę w "DD TVN"

W nowych odcinkach u boku Sandry Hajduk-Popińskiej pojawi się Piotr Adamczyk. Lubiany aktor na tydzień przejmie rolę prowadzącego oraz naczelnego. Zgodnie z nową formułą, co tydzień nowa gwiazda pojawi się w programie. Chociaż Adamczyk w "DD TVN" będzie gościł jedynie przez kilka dni, to opinie internautów są podzielone. Większość ucieszyła ta zmiana. Jednak znalazły się osoby, które zarzucały aktorowi m.in. skok na kasę. Do tych zarzutów odniósł się sam zainteresowany.

"Czytam o sobie, że skończyła się już moja kariera, muszę dorabiać w Polsce zarabiając horrendalne pieniądze jako prowadzący DDTVN" - napisał na Instagramie. Okazuje się, że za swój udział nie otrzyma ani złotówki: "Gwoli sprostowania: wciąż pracuję jako aktor, a z propozycji współtworzenia ramówki DDTVN przez tydzień, skorzystałem pro publico bono, bo ucieszyła mnie szansa opowiedzenia o tematach, które są mi bliskie".

Jednym z tematów, który zostanie poruszony przez aktora w czasie jego pracy w śniadaniówce będzie hejt. "Czytając komentarze pod artykułami, które umiejętnie naginają prawdę by podsycić swoją sensacyjność, dochodzę do wniosku, że wybrałem temat niezwykle aktualny. Zapraszam do oglądania DDTVN już od 2 września, a po tygodniu funkcję tygodniowego naczelnego przejmie kolejna znana Wam osoba" - stwierdził Piotr Adamczyk.

