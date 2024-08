Nie tylko w śniadaniówce TVP robią rewolucje. Teraz z Dzień Dobry TVN znika ważna postać

Ze śniadaniówki TVN znika ważna osoba! Co tam się dzieje?

Niedawno fani "Pytania na śniadanie", najpopularniejszego programu porannego TVP drżeli o los dwójki prowadzących. Sprawa w końcu wyjaśniła się pomyślnie dla wszystkich, ale po styczniowej rewolucji nie można do końca być pewnym, że znów coś się nie zmieni. Czy w "Dzień dobry" TVN zaczynają się podobne ruchy? Pewne jest, że ze śniadaniówki tej stacji odeszła ważna postać, jedna z duetu popularnych prowadzących!

Kto znika ze śniadaniówki TVN?

W 2023 roku już raz doszło do rewolucji w "Dzień dobry TVN". Z grona prowadzących zniknęła większa część popularnych par, a nowymi gospodarzami pozostali: Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Dorota Wellman i Marcin Prokop oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. W grudniu dołączyła do nich nowa para: Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska, obie pracowały w TVN jako reporterki. Która z tych popularnych par zostanie rozdzielona?

- Zmiany. Kochani, pewnie dla niektórych z Was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia Dzień Dobry TVN. Oczywiście z Dzień Dobry TVN się nie rozstaję, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów. - - napisała na swoim profilu na Instagramie Anna Senkara. Oznacza to, że najnowszy duet gospodarzy "Dzień dobry" TVN przestał istnieć, a Sandra Hajduk-Popińska została przez koleżankę "osierocona". - A w kolejnym sezonie zobaczymy się w nowym programie TVN! Więcej szczegółów wkrótce, trzymajcie kciuki za nowe! Sandra — dzięki za tę przygodę Girl! To był naprawdę jedyny taki duet!

"Biegnij po swoje!"

Pod postem natychmiast pojawiły się komentarze. Jako pierwsze "przemówiło" "Dzień dobry TVN": - Aniu, dziękujemy za Twój codzienny uśmiech, dobre emocje i pozytywną energię, którą dzieliłaś się z naszymi widzami. Oczywiście w redakcji czekamy na kolejne materiały ze świata, bo nikt nie zna Londynu i rodziny królewskiej lepiej niż Ty. Trzymamy kciuki za nowe projekty i do zobaczenia na antenie!

- Dziękuję Ci za cały ten szalony czas. Za nasze „ups and downs”, za Twój kolor, biegnij po swoje, bo wiem, że oni czeka za rogiem 🫶🏻✨😘 - odpisała koleżance Hajduk-Popińska.

- Ania, you go girl! Pokaz światu kto tu rządzi ❤️

- Dzięki za nasze modowe wariacje ❤️ powodzenia🔥

- Wasz duet był wspaniały, ale nic....czekamy na nowe

