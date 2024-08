Polsat ogłasza zmiany w programie "Nasz nowy dom". Nowa twarz w ekipie Eli Romanowskiej

Program "Nasz nowy dom" to jeden z flagowych formatów Polsatu. Od ponad dekady przyciąga przed telewizory tłumy Polaków. Nawet mocno krytykowana przez wielu zmiana prowadzącej i rozstanie z Katarzyną Dowbor mu nie zaszkodziły. Elżbieta Romanowska poradziła sobie z wyzwaniem i to ona jest dziś twarzą show. Okazuje się jednak, że nadchodzą kolejne zmiany. Kto dołączy do obsady programu?