Niespodziewana zmiana w programie "Nasz nowy dom" tuż przed startem nowego sezonu. Polsat niemal do końca utrzymał to w tajemnicy

Jeszcze nie do końca opadły emocje po ubiegłorocznej rewolucji w programie "Nasz nowy dom", a tu władze Polsatu przygotowały kolejna bombę. Tym razem jednak telewidzowie powinni być zadowoleni. Nie wszystkie ubiegłoroczne zmiany da się cofnąć, zwłaszcza tej najbardziej kontrowersyjnej - o zmianie prowadzącej. Katarzyna Dowbor już nie wróci do programu, choć jeszcze do niedawana najwierniejsi fani na to liczyli. Na pewno Ela Romanowska jako prowadząca zrobi wszystko, by przekonać do siebie niezdecydowanych. Oglądalność sezonu, który poprowadziła była nieco mniejsza niż poprzednich, ale nie były to tak drastyczne spadki, jak niektórzy wieszczyli. Teraz jest bardzo duża szansa by przechylić szalę w drugą stronę, bo program pomoże jeszcze większej liczbie potrzebujących rodzin.

"Nasz nowy dom" podwaja siły. Nowe odcinki dwa razy w tygodniu

Jak to możliwe? Program będzie emitowany dwa razy w tygodniu, a nie jak dotychczas co tydzień. Dzięki temu, że będzie dwa razy więcej odcinków, to Ela Romanowska wraz z ekipa będzie mogła wyremontować dwa razy więcej domów. Emisje programu w wiosennej ramówce Polsatu zaplanowane są na środowe i czwartkowe wieczory, o godzinie 20.05. Do programu wrócą również lubiane przez widzów wizualizacje 3D, z których zrezygnowano w ostatnim sezonie.