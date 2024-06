Odmieniona Edyta Górniak jako blondynka w "Dzień dobry TVN". Tak ją uhonorowano. "To jakiś rekord"

Edyta Górniak przeszła metamorfozę. Jest teraz blondynką

Edyta Górniak obchodzi w tym roku 30-lecie swojego występu na Eurowizji, podczas którego wywalczyła dla siebie i Polski niepokonane do dziś 2. miejsce. A postanowiła świętować hucznie, bo specjalnie z tej okazji wydała nowy utwór. Zarówno piosenka jak i teledysk "I remember" nawiązują do słynnego "To nie ja". Edyta Górniak pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN", by wspominać 30-lecie swojego debiutu na międzynarodowej scenie. Ku zdziwieniu widzów zjawiła się w studiu jako... blondynka! Górniak zaprezentowała się w uszytej specjalnie na tę okazję sukience w różnobarwne motyle, z efektownym dekoltem. A na stopach gwiazda miała kultowe, ukochane przez Carrie Bradshaw z "Seksu w wielkim mieście" szpilki od Manolo Blahnika.

W czasie rozmowy oczywiście nie zabrakło wzruszeń.

ZOBACZ: Na samo wspomnienie Edyta Górniak zalała się łzami w "Dzień dobry TVN". "Poprosiłam o wsparcie anieli"

Tak TVN uhonorował Górniak

Zazwyczaj gwiazdy goszczące w "Dzień dobry TVN" możemy oglądać na antenie od 5 do maksymalnie kilkunastu minut. Edyta Górniak została potraktowana wyjątkowo - gościła w programie aż przez 23 minuty! Najpierw przywitała się z widzami, później zaprezentowano nagrany specjalnie na tę okazję reportaż, podsumowujący początek kariery Edyty. Pojawili się w nim m.in. Jacek Cygan, Janusz Józefowicz czy producent pierwszej płyty "Dotyk" Wojtek Olszak. W kolejnej części Gabi Drzewiecka i Kszysztof Skórzyński przez 13 minut rozmawiali z wokalistką. Na sam koniec diwa zapowiedziała premierę swojego nowego teledysku do piosenki "I remember".

- Edyta Górniak dostała u nas rekordowy czas antenowy, bo prawie 23 minuty na wizji. To się nie zdarza, nawet gdy odwiedzają nas największe gwiazdy. Ale to przecież sama Edyta Górniak! - cytuje osobę z produkcji TVN portal Świat Gwiazd.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowała się w "Dzień dobry TVN" wydekoltowana Edyta Górniak w wersji blond.