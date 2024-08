"Dzień Dobry TVN": Kolejne zmiany w programie

W ostatnich miesiącach nie tylko "Pytanie na śniadanie" przechodzi przemianę. W konkurencyjnej śniadaniówce również dużo się dzieje. Przed rokiem z grona prowadzących "Dzień Dobry TVN" zniknęła większa część popularnych par, a nowymi gospodarzami pozostali: Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Dorota Wellman i Marcin Prokop oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński.

W grudniu dołączył do nich nowy duet - Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska. Panie były doskonale znane widzom TVN. Zanim zasiadły na kanapie w studiu "Dzień Dobry TVN", były reporterkami w stacji. Niedawno informowaliśmy, że jedna z prowadzących pożegnała się z widzami. Z roli prowadzącej zrezygnowała Anna Senkara. Nie oznacza to jednak, że całkowicie rozstała się z programem.

"Kochani, pewnie dla niektórych z Was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia Dzień Dobry TVN. Oczywiście z Dzień Dobry TVN się nie rozstaję, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów" - napisała na Instagramie. Dodała również, że pojawi się w nowym programie.

Zobacz również: Znów wielka rewolucja w "Dzień dobry TVN"! Zwolnili wielkie gwiazdy, a teraz coś takiego

Znany aktor dołączył do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN"

Wiadomo już, kto pojawi się jesienią obok Sandry Hajduk-Popińskiej. Dla wielu będzie to ogromne zaskoczenie. W nadchodzących odcinkach partnerować jej będzie bowiem Piotr Adamczyk! Aktor od kilku lat rozwija swoją międzynarodową karierę, ale nie zapomina o ojczyźnie.

W sieci pojawiła się zapowiedź jesiennych odcinków. Widać w niej szykującego się do nagrania Adamczyka. Post z tą informacją wzbudził ogromny entuzjazm wśród widzów. "O to zaczynam oglądać obowiązkowo! Uwielbiam Pana Piotra", "Wow! Świetna wiadomość", "No to będzie miło się oglądało", "Ale pozytywne zaskoczenie" - można przeczytać w sieci.

Duet Hajduk-Adamczyk zadebiutuje na ekranie 26 sierpnia. Jednak jak dowiedział się portal Plejada, Piotr Adamczyk nie zagości w programie za długo. Wizyta aktora w studiu ma być częścią odświeżonej formuły programu. W nowym sezonie co tydzień gościć będzie inna gwiazda, która chwilowo przejmie na siebie rolę gospodarza "Dzień Dobry TVN".

Zobacz również: Filip Chajzer zdradził kulisy zwolnienia z TVN. Nie obyło się bez skandalu

Tłum prowadzących TRACI PRACĘ w "Dzień dobry TVN"! Rozenek, Woźniak-Starak, Ohme... Kto jeszcze? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Piotr Adamczyk - amerykańskie luksusy