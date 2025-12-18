Julia Wieniawa chwali się GIGANTYCZNĄ torbą za 140 tysięcy złotych! Warta tych pieniędzy?

Julia Wieniawa to maszynka do pieniędzy?

Julia Wieniawa, jeśli podliczyć wszystkie jej role aktorskie - zarówno telewizyjne (np. w "Rodzince.pl"), jak i filmowe (np. "Dalej Jazda 2", "Chcę więcej", które ukażą się w przyszłym roku), dokonania muzyczne (niedawno zakończona trasa koncertowa, płyta która jest hitem sprzedaży), pracę w teatrze Garnizon Sztuki oraz przede wszystkim - kontrakty reklamowe i współprace z markami (kosmetyki Loreal, bielizna Calzedonia, perfumy Carolina Herrera,herbata Lipton i biżuteria Apart to tylko niektóre z nich) - jest prawdziwą fabryką pieniędzy. 26-letnia milionerka ma też swoją firmę z matchą, juroruje w "Mam Talent", posiada kilka nieruchomości i podróżuje po całym świecie.

Julia Wieniawa z torbą za 140 tysięcy złotych

Przy takich finansach może spełniać swoje wszystkie, nawet najbardziej luksusowe i ekstrawaganckie zachcianki. Często pokazuje się w drogich ubraniach od najlepszych światowych projektantów, ma też pokaźną kolekcję butów i... torebek. To te zwykle wzbudzają największą sensację, bo kosztują tyle, co samochód, czasem nawet mieszkanie czy roczne zarobki "normalnego" człowieka.

To jednak nie zraża gwiazd do inwestowania tysięcy, dziesiątek tysięcy, a nawet setek tysięcy (sic!) w kosmicznie drogie dodatki. Torba, która zakupiła sobie ostatnio Julia Wieniawa, to czerwony, ogromny Birkin, wart bagatela 140 tysięcy złotych. Takie same "torbiska" noszą też Joanna Przetakiewicz i Maja Sablewska.

Czerwona torba w rozmiarach walizki podróżnej z wielkiego domu mody kosztuje tyle co nowe auto, a nawet kawalerka w małej miejscowości. A Julia Wieniawa nosi taki majątek na ramieniu... Czy to aby rozsądne? Sami oceńcie.

