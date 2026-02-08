Julia Wieniawa dała się ponieść. Aż trzy stylówki na walentynki?

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-08 15:47

Julia Wieniawa znów rozpaliła wyobraźnię fanów! Aktorka i wokalistka zaprezentowała się w trzech niezwykle zmysłowych stylizacjach, które idealnie wpisują się w klimat walentynek. Internauci nie kryją zachwytu, a pod zdjęciami zaroiło się od komplementów. Musicie to zobaczyć!

Julia Wieniawa doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę i zrobić wokół siebie szum. Tuż przed walentynkami gwiazda opublikowała serię filmików, na których pozuje w trzech różnych, ale równie seksownych stylizacjach. Każda z nich podkreślała jej figurę i kobiecość, a jednocześnie miała zupełnie inny charakter. Od romantycznej uwodzicielki po odważną femme fatale. Wieniawa pokazała, że w modzie nie ma dla niej ograniczeń!

Zobacz też: Zborowscy, Pazura, Opania, Rożniatowska… taki tłum gwiazd dawno nie wyszedł na jedną premierę!

Wieniawa w wersji SEXY x3! Takich stylizacji na walentynki nikt się nie spodziewał

Pierwsza stylizacja zachwyciła delikatnością i subtelnym erotyzmem. Julia postawiła na dopasowaną kreację, która odsłaniała ramiona, ale ukrywała dekolt. Czerwona sukienka była seksowna, ale nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Całość dopełnił naturalny makijaż i lekko zakręcone włosy, co nadało lookowi romantycznego charakteru - idealnego na walentynkową randkę.

Druga odsłona była już znacznie odważniejsza. Wieniawa zaprezentowała się w stylizacji, która nie pozostawiała wiele miejsca na wyobraźnię. Obcisły materiał, mocne wycięcia i dodatki sprawiły, że nagranie momentalnie stało się hitem sieci. Fani nie mieli wątpliwości - Julia w tej wersji to prawdziwa petarda.

Trzecia stylizacja to ukłon w stronę klasycznej seksownej elegancji. Gwiazda postawiła na ciemniejsze kolory, podkreślające sylwetkę. Ten look wielu internautów uznało za najbardziej zmysłowy i dojrzały. Komentarze mówiły same za siebie!

Pod postami Julii zaroiło się od serduszek, płomieni i zachwytów. Fani zgodnie podkreślali, że to nie tylko kwestia ubrań, ale też figury czy pewności siebie, którą Wieniawa emanuje na każdym nagraniu.

Zobacz też: Przyćmiła wszystkich już przy wejściu. Gdy się odwróciła, premierę można było uznać za skończoną, bo to Wieniawa zrobiła całe show

Zobacz naszą galerię: Julia Wieniawa dała się ponieść. Aż trzy stylówki na walentynki?

Julia Wieniawa dała się ponieść. Aż trzy stylówki na walentynki?
Galeria zdjęć 40
Sonda
Podoba ci się Julia Wieniawa w takiej odsłonie?
Julia Wieniawa była gnębiona w szkole? Wszystko nam wyznała
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JULIA WIENIAWA