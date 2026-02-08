Julia Wieniawa doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę i zrobić wokół siebie szum. Tuż przed walentynkami gwiazda opublikowała serię filmików, na których pozuje w trzech różnych, ale równie seksownych stylizacjach. Każda z nich podkreślała jej figurę i kobiecość, a jednocześnie miała zupełnie inny charakter. Od romantycznej uwodzicielki po odważną femme fatale. Wieniawa pokazała, że w modzie nie ma dla niej ograniczeń!

Zobacz też: Zborowscy, Pazura, Opania, Rożniatowska… taki tłum gwiazd dawno nie wyszedł na jedną premierę!

Wieniawa w wersji SEXY x3! Takich stylizacji na walentynki nikt się nie spodziewał

Pierwsza stylizacja zachwyciła delikatnością i subtelnym erotyzmem. Julia postawiła na dopasowaną kreację, która odsłaniała ramiona, ale ukrywała dekolt. Czerwona sukienka była seksowna, ale nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Całość dopełnił naturalny makijaż i lekko zakręcone włosy, co nadało lookowi romantycznego charakteru - idealnego na walentynkową randkę.

Druga odsłona była już znacznie odważniejsza. Wieniawa zaprezentowała się w stylizacji, która nie pozostawiała wiele miejsca na wyobraźnię. Obcisły materiał, mocne wycięcia i dodatki sprawiły, że nagranie momentalnie stało się hitem sieci. Fani nie mieli wątpliwości - Julia w tej wersji to prawdziwa petarda.

Trzecia stylizacja to ukłon w stronę klasycznej seksownej elegancji. Gwiazda postawiła na ciemniejsze kolory, podkreślające sylwetkę. Ten look wielu internautów uznało za najbardziej zmysłowy i dojrzały. Komentarze mówiły same za siebie!

Pod postami Julii zaroiło się od serduszek, płomieni i zachwytów. Fani zgodnie podkreślali, że to nie tylko kwestia ubrań, ale też figury czy pewności siebie, którą Wieniawa emanuje na każdym nagraniu.

Zobacz też: Przyćmiła wszystkich już przy wejściu. Gdy się odwróciła, premierę można było uznać za skończoną, bo to Wieniawa zrobiła całe show

Zobacz naszą galerię: Julia Wieniawa dała się ponieść. Aż trzy stylówki na walentynki?

40

Sonda Podoba ci się Julia Wieniawa w takiej odsłonie? TAK NIE