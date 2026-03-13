Iza Miko wzbudza ogromne emocje w "Tańcu z Gwiazdami"

Nowa edycja tanecznego show od pierwszego odcinka wzbudza ogromne emocje. Wśród uczestników nie brakuje znanych nazwisk, ale to właśnie Iza Miko przyciąga szczególną uwagę widzów! Aktorka przez lata rozwijała karierę w Stanach Zjednoczonych i pojawiała się w produkcjach znanych na całym świecie. Teraz postanowiła spróbować swoich sił w zupełnie nowej roli, jako uczestniczka programu, w którym liczy się nie tylko talent, ale też ogromna determinacja.

Iza Miko ma znanych rodziców! Pierwszy raz zagrała w filmie, jak miała 7 lat

Iza Miko urodziła się 21 stycznia 1981 roku. Choć przyszła na świat w Łodzi, dzieciństwo spędziła głównie w Warszawie. Dziś na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie od lat rozwija swoją karierę aktorską.

Artystyczny talent ma we krwi. Jej rodzicami są aktorzy - Grażyna Dyląg oraz Aleksander Mikołajczak. Nic więc dziwnego, że już jako dziecko zaczęła interesować się sceną i występami. Pierwszy raz pojawiła się przed kamerą mając zaledwie siedem lat w filmie "Pan Kleks w kosmosie".

Iza Miko uczyła się poza granicami Polski

Jednak jej pierwszą wielką pasją był taniec. Młoda artystka kształciła się w warszawskiej szkole baletowej, a w wieku zaledwie 15 lat wyjechała do Nowego Jorku, gdzie otrzymała prestiżowe stypendium w School of American Ballet. Uczyła się również w słynnym Lee Strasberg Theatre Institute - miejscu, w którym swoje umiejętności rozwijały największe gwiazdy aktorstwa.

Miko zagrała masę ról. Hollywood stoi przed nią otworem

Choć kontuzja przerwała jej baletowe plany, Miko szybko odnalazła się w świecie filmu. Jedną z ról, która otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery, była postać Cammie w filmie "Wygrane marzenia". Później pojawiła się w wielu produkcjach, takich jak "Straceni", "W rytmie hip-hopu 2" czy "Kochaj i tańcz".

Jej twarz można było zobaczyć także w teledyskach światowych gwiazd. Wystąpiła między innymi w klipie "Mr. Brightside" zespołu The Killers, gdzie na ekranie pojawiła się obok Eric Roberts, a także w teledysku "Can’t Break Me Down" legendy rocka Billy Idol.

Polscy widzowie doskonale pamiętają ją także z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym zachwyciła nie tylko aktorskim talentem, ale i sceniczną charyzmą.

Dziś Iza Miko staje przed kolejnym wielkim wyzwaniem. Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" chce pokazać, że lata pracy nad tańcem i sceniczne doświadczenie mogą zaprowadzić ją aż do finału. W parze z Albertem Kosińskim zamierza walczyć o każdy punkt i być może także o Kryształową Kulę. Jedno jest pewne: jej udział w programie już teraz wzbudza ogromne emocje, a widzowie z ciekawością obserwują każdy kolejny popis taneczny. Kibicujecie jej?

