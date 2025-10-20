Nowe gwiazdy w "Gogglebox. Przed telewizorem"! Znacie ich z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-10-20 16:39

Zaskakujące połączenie między show‑matchingiem a komentowaniem telewizji! W specjalnym odcinku programu "Gogglebox. Przed telewizorem" zobaczymy uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Joanna Piłat i Kamil Mandat będą oceniać to, co zobaczą na ekranie. I choć ich małżeństwo nie przetrwało próby, ponownie będą mogli pojawić się przed kamerą, lecz tym razem jako komentatorzy telewizyjnych treści.

Joanna Piłat i Kamil Mandat

i

Autor: TVN/ Materiały prasowe

Zapowiada się ekscytująca kolaboracja między dwoma popularnymi programami telewizyjnymi. Jak zapowiada stacja TTV, w poniedziałek (20 października) o godzinie 22:00 zobaczymy specjalny odcinek show "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym pojawi się para znana z eksperymentu małżeńskiego na antenie TVN‑u. - Jedną z komentujących par będą bohaterowie popularnego programu TVN pt. "Ślub od pierwszego wejrzenia". Powitajcie Joannę Piłat i Kamila Mandata - czytamy w oficjalnej zapowiedzi. Tym samym program ponownie wychodzi poza strefę "zwykłych widzów przed ekranem" i stawia na osoby, które same bywały bohaterami telewizji.

Joanna Piłat i Kamil Mandat zostali zapamiętani przez widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jako jedna z par, którym nie udało się zbudować trwałej relacji. Mimo to, ich udział w programie wywołał spore emocje i sympatię widowni. Teraz stają przed nową rolą — nie jako uczestnicy, lecz jako obserwatorzy, komentatorzy i… widzowie rozrywki telewizyjnej. Warto obserwować, jakie wnioski wyciągną. Czy publiczność przyjmie ich ponownie w roli "kanapowych ekspertów"? Czas pokaże!

Kolaboracja "Gogglebox" i "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Co to znaczy dla programu i widzów?

Specjalny odcinek jest sygnałem, że "Gogglebox. Przed telewizorem" chce łączyć różne pop‑kulturowe formaty i przyciągnąć uwagę widzów, którzy śledzili wcześniej inne show. Dla widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to z kolei możliwość zobaczenia znanych twarzy w nowym wydaniu i może również nowej, nieoczekiwanej dynamiki.

W praktyce oznacza to większą ciekawość, pt. co para "po ślubie" będzie komentować?; nowy kontrast — byli uczestnicy show vs. komentowanie innych programów; efekt synergii — fanów obu formatów może przyciągnąć ten odcinek.

Ekskluzywny odcinek programu ukaże się 20 października o godz. 22:00 na antenie TTV. Zobaczymy, co los przyniesie!

