Powrót zimy na Wielkanoc. Będziemy trząść się z zimna. Przewidują też "mokry śnieg"

Pogoda na Wielkanoc nie taka, jaką wymarzyli sobie Polacy? Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje w rozmowie napływ arktycznych mas powietrza i co za tym idzie - konkretne ochłodzenie!

Cytowana przez PAP ekspertka mówi też o "mokrym śniegu". Modele pogodowe pokazują, że temperatury na zachodzie kraju powinny być wyraźnie poniżej normy wieloletniej!

Wygląda na to, że świąteczny spokój zostanie zmącony przez warunki atmosferyczne. Szczegóły poniżej!

Pogoda na Wielkanoc 2026

Jeszcze pod koniec pierwszej dekady marca prognozy na Wielkanoc były dość optymistyczne. Teraz wygląda to dużo gorzej. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała PAP, że 5 i 6 kwietnia (Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny) w nocy temperatury wyniosą od 0 do 3 stopni. Najchłodniej będzie w górach, nocą do około -12 stopni Celsjusza.

- Są to prognozy długoterminowe, obarczone pewnym błędem, ale na tą chwilę możemy mówić, że idziemy w kierunku ochłodzenia. Typowo wiosennie powinno zrobić się w połowie kwietnia, a bliżej końca tego miesiąca będziemy mieć napływ zdecydowanie cieplejszych mas powietrza. W święta spodziewamy się opadów mieszanych - deszczu i mokrego śniegu, a w wyższych partiach gór śniegu - powiedziała Prasek, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Modele potwierdzają ochłodzenie na święta

Analiza modelu ECMWF potwierdza słowa Agnieszki Prasek z IMGW. Anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 pokazuje największe spadki na zachodzie kraju i w południowych rejonach Polski. Szczegóły widać na mapach, które zamieszczamy pod tekstem. Temperatury w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju wyniosą od 3 do 5 stopni Celsjusza. Przydadzą się ciepłe kurtki i parasole. Pozostaje mieć nadzieję, że prognozy długoterminowe skręcą w dobrym kierunku. Analizy meteorologów będziemy regularnie przekazywać w naszych serwisach.

Prognoza pogody na przełom marca i kwietnia - model ECMWF

