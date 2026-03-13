Najlepsze śniadania w Krakowie - TOP 10 krakowskich śniadaniowni

Najlepsze śniadania Kraków - LISTA
Niezależnie od tego, czy szukamy szybkiego i pożywnego posiłku przed intensywnym dniem zwiedzania, czy też pragniemy celebrować weekendowy poranek przy filiżance aromatycznej kawy i wykwintnym brunchu, wybór odpowiedniego miejsca na śniadanie ma kluczowe znaczenie. Kraków, miasto o bogatej historii i dynamicznej scenie gastronomicznej, oferuje mnóstwo lokali serwujących poranne specjały. Jednak wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsze śniadanie w Krakowie?
- KROMA Restauracja Śniadaniowa
- Adres: Powiśle 12, 31-101 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Przepyszne jedzonko i przemiła obsługa. Każdy posiłek był perfekcyjnie dopracowany. Solidne porcje. Na pewno tu jeszcze wrócimy."
- Bread & Butter Breakfast & Brunch Kraków
- Adres: Pędzichów 23, 31-153 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Wspaniałe miejsce, zamówienia składane przez aplikację - cudowne rozwiązanie Przepyszne jedzenie, bardzo miła i profesjonalna obsługa Serdecznie polecam"
- Be free - Bakery & breakfast & bistro
- Adres: Rakowicka 11, 31-511 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "W Krakowie turystycznie. Nie jestem fanem bufetu w hotelu wolę jeść śniadania na mieście i chyba lepiej trafić nie mogliśmy . Miejsce niepozorne na uboczu. Jedzenie było na najwyższym poziomie. Wszystko zbalansowane, doprawione i dopieszczone perfekcyjnie. kucharze wiedzą co robią. menu świetnie skomponowane. Obsługa bardzo miła i pomocna. Cztery gwiazdki za drobne błędy ale nic wielkiego. Pieczywo ekstraklasa. polecam z całego serca."
- Przesada - Śniadania i Kawiarnia Kraków
- Adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 31-110 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jeżeli dobre, pożywne śniadanie to tylko tutaj. Poszukiwaliśmy miejsca, gdzie można spokojnie zjeść z psem i udało się. Polecamy dyniowe jajka i jajecznicę na toście, spora porcja, trzymało nas jeszcze kilka godzin . Przepyszny chleb od FERMENTU . Uwielbiamy takie miejsca i nie ma w tym PRZESADY"
- Gossip Cafe
- Adres: Świętego Jana 30, 31-018 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "To najlepsze śniadania w Krakowie! Zawsze jak przylatuje, to miejsce jest na pierwszym miejscu mojej listy 'do odwiedzenia'. Czas oczekiwania na posiłek stosunkowo szybko przy pełnej restauracji. Obsługa wspaniała, serdeczne pozdrowienia dla Pani AgnieszkiPolecam z całego serca i do następnego odwiedzenia!"
- Wesoła Cafe
- Adres: Rakowicka 17, 31-511 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Było miło, obsługa profesjonalna, miła i konkretna. Super!Jedzenie fiu fiu pyszności! Porcja akurat, pieczywo świeżutkie z chrupiącą skórką co uwielbiam. Zamiast kawy wjechał napar imbirowy, który przy tej pogodzi smakował fantastycznie.Ceny do jakości i ilości adekwatne.Polecam bardzo, ja wrócę na pewno!"
- Milkbar Tomasza
- Adres: Św. Tomasza 24, 33-332 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Najlepszy bar mleczny w Krakowie. Pyszne jedzenie, swiezutkie, soczyste i wizualnie atrakcyjne. Zjadłem z wypiekami na twarzy i domowilem naleśniki. Wyszedłem syty i zadowolony. Świetne miejsce na domowy obiad."
- NAPNAPCAFE
- Adres: Zwierzyniecka 5, 31-103 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wyjątkowo pyszne śniadania i bardzo dobra kawa. Cała karta i kompozycje są bardzo ciekawe, co powoduje pozytywny ból głowy przy wyborze tego jednego śniadania. Wszystko bardzo świeże, z dbałością o każdy detal na talerzu, bardzo dobrze przyprawione z mnóstwem smaku. Miejsce niewielkie, ale za to bardzo klimatyczne."
- Poranki - Breakfast, coffee & cake
- Adres: Plac Bawół 4, 31-053 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Wybierając się w podróż do Krakowa myślałam nad różnymi miejscami w których mogłabym zjeść dobre śniadanie. Poranki znajdowały się na mojej liście, widząc wiele poleceń oraz pozytywnych opinii na temat tego miejsca postanowiłam sama zobaczyć i przekonać się o ich prawdziwości. Nie miałam wielu oczekiwań, ponieważ kocham stołować się na mieście i myślałam że wszystkie dobre kawiarnie mam już wynalezione. Jednak śniadania w tym lokalu zrobiły na mnie duże wrażenie. Placuszki mięciutkie jak chmurka, smakują jakby babcia świeżo mi je usmażyła. Do tego kruszonka ! W moim całym życiu lepszej nie kosztowałam. Moja towarzyszka oznajmiła, że na jej grzance jest duża ilość awokado, co mnie tylko utwierdziło że jedzenie jest bardzo jakościowe i bogate w składniki. Obsługa bardzo miła, od razu wyznaczyłam nam miejsce do zasiedzenia. Jedzenie przyszło błyskawicznie. Ten lokal serwuje najlepsze poranne posiłki jakie tylko jadłam, szkoda że to Krakowa ma masę drogi, więc raczej rzadko będę odwiedzać tą kawiarnię"
- Szalej Cafe
- Adres: Kremerowska 16/ U-II, 31-130 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Sadley Café to miejsce z duszą. Takie, do którego trafiasz przypadkiem, a potem długo o nim myślisz. Ciepłe wnętrze, spokojna atmosfera i poczucie, że ktoś naprawdę kocha to, co robi.Jedzenie opowiada historię – prostą, ale zapamiętywalną. Lumberjill Sandwich to połączenie, które zaskakuje i zostaje w pamięci: maślana chałka, chrupiący boczek, kremowe masło orzechowe, słodkie powidła śliwkowe, świeża roszponka, marynowany ogórek i czerwona cebula. Smaki spotykają się tu w idealnej równowadze, bez pośpiechu, bez przesady.Sadley Café to nie tylko kawiarnia to mały moment przyjemności w środku miasta. Miejsce, w którym chce się usiąść, zwolnić i po prostu być."