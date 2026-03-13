Bestia sprzed 50 milionów lat w Krakowie! Zobaczysz ją tylko w ten weekend

W Krakowie, w Hali Sportowej Politechniki Krakowskiej (al. Jana Pawła II 37), odbędzie się Marcowa Giełda Biżuterii i Minerałów w weekend, w godzinach 10.00–18.00.

Wydarzenie zgromadzi 150 wystawców i oferuje atrakcje takie jak strefa kreatywna dla dzieci, warsztaty rękodzieła, strefa relaksu, Strefa Wiedzy z ekspozycjami geologicznymi oraz wystawę ceramiki.

Główną atrakcją będzie wystawa specjalna „Krokodyl z zamierzchłej przeszłości” prezentująca kompletny szkielet morskiego krokodyla Dyrosaurus maghribensis sprzed około 50 milionów lat.

Aż 150 wystawców: hurtowników, rzemieślników, jubilerów, kolekcjonerów pasjonatów i artystów, specjalna strefa kreatywna dla najmłodszych, warsztaty rękodzieła dla starszych a dla wszystkich strefa relaksu! To tylko niektóre z atrakcji, jakie organizatorzy przygotowali dla uczestników spotkania.

Marcowa Giełda Biżuterii i Minerałów to wydarzenie skierowane nie tylko do pasjonatów geologii i kolekcjonerów minerałów ale do wszystkich, którzy chcą odkryć oryginalną biżuterię i spędzić czas w ciekawy i kreatywny sposób.

– Na odwiedzających czekać będzie również Strefa Wiedzy, w której zaprezentowana zostanie ekspozycja „Minerały, skamieniałości i meteoryty – zjawiska fizyczne i obserwacje pod mikroskopem” przygotowana przez Instytut Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. W tej samej strefie swoje kolekcje skamieniałości zaprezentuje Klub Miłośników Skamieniałości INKLUZJA, a twórcy popularnego bloga geologicznego REALGAR przygotują spotkania i pokazy dla miłośników geologii. Dodatkowo zaprezentowana zostanie wystawa ceramiki, pokazująca proces jej powstawania – od surowej gliny po gotowe wyroby – zachęcają organizatorzy. To nie wszystko!

Prawdziwym hitem giełdy będzie wystawa specjalna „Krokodyl z zamierzchłej przeszłości”, na której zaprezentowany zostanie kompletny szkielet morskiego krokodyla sprzed około 50 milionów lat – gatunku Dyrosaurus maghribensis. Okaz pochodzi z kopalni fosforytów w rejonie Oued Zem w środkowym Maroku. To jedyna okazja żeby zobaczyć go na własne oczy.

