Najlepsze śniadania w Zakopanem - TOP 10 zakopiańskich śniadaniowni

Najlepsze śniadania w Zakopanem - LISTA
Po intensywnym dniu zwiedzania malowniczych szlaków, czy też w oczekiwaniu na kolejną górską przygodę, każdy poszukuje idealnego sposobu na rozpoczęcie dnia. Porządne śniadanie to podstawa, niezależnie od tego, czy preferujesz sycące dania regionalne, czy lekkie i zdrowe opcje. Właśnie dlatego wielu turystów i mieszkańców zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepsze śniadanie w Zakopanem? Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie miejsc, które zapewnią doskonały start każdego dnia pod Tatrami, oferując różnorodność smaków i niezapomniane kulinarne wrażenia.
- STRH Bistro Art Cafe
- Adres: Krupówki 4a, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Niesawite miejsce, zaskakuje za każdym razem. Smak, miejsce i klimat niepowtarzalne, jesteśmy zauroczeni. Przepyszne śniadania, mega porcje. Śniadanie strhowe - extra porcja dla każdego głodomora. Polecam jednak dobrać sobie dodatkową porcję chleba. Jajka po turecku to moje ulubione danie, dopracowane, petarda w menu! Dobierałam dodatkową porcję pieczywa aby wszystko zagarnąć z talerza, mniam! Szakszuka , mega paprykowa. Choć była lekko ciepła i tak smaczna. Będąc w Zakopanem na pewno wrócimy. Do śniadań polecam smoothie. Z kurkuma i imbirem na wzmocnienie i zastrzyk energii na cały dzień -"
- Kawiarnia Filiżanki
- Adres: Grunwaldzka 4A, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Kawiarnię odwiedziliśmy 10.01.26 w drodze z Krupówek na skocznię narciarską. Przemiła Pani kelnerka pomimo dużego ruchu znalazła dla nas komfortowy stolik. Zdecydowaliśmy się na napar z rokitnika - przepyszny, oraz na herbatę zimową, która została przepięknie podana. Pani kelnerka doradziła nam z ciastami i tu postanowiliśmy wziąć tartę malinową i ciasto Rafaello. Wszystko nam smakowało i było pięknie podane na ceramice "Leśna Dusza". Na pewno wrócimy tu przy kolejnych odwiedzinach Zakopanego"
- Śniadania-Zakopane Catering
- Adres: Droga Oswalda Balzera 1c, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Super śniadania z dostawą na wybraną godzinę. Do każdego śniadania dużo dodatków, saszetki z kawą, herbata, cukrem, przyprawami, ketchupem i musztardą, mlekiem i masłem. Czujesz sie jak w domu. Solidny posiłek."
- MOMENT BAR
- Adres: Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Świetne, domowe jedzenie. Warte dużo więcej niż cena, którą za nie płacimy. Pierogi ruskie rozpływają się w ustach, kwaśnica z solidną wkładką, kwaśna, taka jak być powinna. Naleśniki cudowne i pięknie podane. Genialne śniadania. Obsługa pomocna, miła, życzliwa, czułem się jak w domu. A Pani Karolina zasługuje na specjalne wyróżnienie - tak ciepłej, uśmiechniętej osoby dawno nie spotkałem podczas zamawiania posiłku. Tak trzymać! Polecam Polecam Polecam. Ps. Zamówcie sobie pierogi ruskie!"
- Bubuja Bistro
- Adres: Józefa, Wenantego Piaseckiego 1, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Byliśmy w Bubuja Bistro, ponieważ specjalnie szukałam restauracji z menu dla dzieci. Niestety to właśnie dziecięce menu trochę mnie rozczarowało. Dla rocznego dziecka nie było w zasadzie nic odpowiedniego do zamówienia — zabrakło takich prostych rzeczy jak syrniki, pierogi czy puree. Frytki z kurczakiem nie uważam za zdrowy posiłek nawet dla 6-letniego dziecka. Zamówiony rosół był dość słony i bez warzyw. Natomiast wszystkie dania dla dorosłych bardzo nam smakowały — kaczka była naprawdę pyszna. Duży plus za krzesełko do karmienia oraz przewijak — to ogromne udogodnienie dla rodziców. Udało mi się też bez problemu dodzwonić i zarezerwować stolik. Personel był bardzo miły, a atmosfera w restauracji elegancka i przyjemna. Ceny są moim zdaniem powyżej średniej, ale ogólne wrażenie pozostaje bardzo dobre, dlatego daję 5 gwiazdek."
- Restauracja Po Widoki
- Adres: Droga Zubka 4, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Restauracja z pięknymi widokami, pyszne jedzenie, rozsądne ceny. Krótki czas oczekiwania na stolik dla 6 osób w porze obiadowej- kilkanaście minut. W menu każdy znajdzie coś dla siebie. Żeberka, jagnięcina - mięso rozpływające się w ustach! Jedne z najlepszych pierogów jakie jedliśmy. Miła obsługa. Było pysznie, polecam!"
- Drukarnia Smaku Cristina
- Adres: plac Niepodległości 7, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Zdecydowanie jest to nasze najciekawsze odkrycie kulinarne w Zakopanem. Restauracja ma wystrój bardziej nowoczesny niż tradycyjnie zakopiański, którego zwykle szukaliśmy, ale absolutnie nas zachwyciła. Uraczyła nas niezwykle pysznym, kreatywnym jedzeniem oraz miłą i sympatyczną obsługą, która potrafi doradzić i zadbać o gości. Spędziliśmy u Was bardzo miło czas i na pewno jeszcze nie raz wrócimy."
- Regionalny Bar Mleczny
- Adres: Hr. Władysława Zamoyskiego 5, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Podczas mojego pobytu w Zakopane odwiedziłam lokalny bar mleczny i było to jedno z najlepszych kulinarnych doświadczeń w okolicy. Ceny są naprawdę bardzo zadowalające – jak na turystyczne miasto, można zjeść smaczny i syty obiad bez nadwyrężania portfela. Porcje są solidne, domowe i przede wszystkim bardzo smaczne. Wszystko świeże, dobrze doprawione i podane bez zbędnych udziwnień – dokładnie tak, jak powinno być w prawdziwym barze mlecznym. Można poczuć klimat tradycyjnej polskiej kuchni. Na duży plus zasługuje również obsługa – miła, uśmiechnięta i sprawna. Dodatkowo w środku panuje przyjemny, górski klimat, który idealnie wpisuje się w charakter miasta. Z czystym sumieniem polecam to miejsce każdemu, kto szuka dobrego jedzenia w rozsądnej cenie. Na pewno będę tam wracać przy kolejnej wizycie!"
- Gazdowo Kuźnia
- Adres: Krupówki 1, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Od progu wita szybka i sprawna obsługa – nie czekaliśmy ani chwili na stolik, co w Zakopanem w sezonie wcale nie jest takie oczywiste. Jedzenie smaczne! Sznycel soczysty, pierogi ruskie dobrze doprawione, a prawdziwym hitem okazał się barszcz zabielany z… fasolą. To było spore zaskoczenie, ale w najlepszym wydaniu – gorący i aromatyczny. Klimat miejsca, pyszne jedzenie i sprawna obsługa tworzą idealne połączenie. Zdecydowanie polecam po powrocie z zimnej Gubałówki!"
- Góralski Browar
- Adres: Krupówki 40, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Niesamowite miejsce. Wracam tu od kilku lat i za każdym razem jest super. Jedzenie bardzo pyszne, ogromne porcje, do tego przepyszne piwko. Mąż zachwycony. Obsługa zawsze miła i uśmiechnięta, a żywa muzyka robi świetny klimat. To jest właśnie ta prawdziwa górska atmosfera, do której chce się wracać. Jedno z moich ulubionych miejsc na Krupówkach-zdecydowanie polecam i na pewno wrócę kolejny raz."