Jagoda Gancarek była instruktorką samolotową, pilotką maszyn przeciwpożarowych i pasjonatką latania, pochodzącą z Małopolski.

W 2024 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet podczas XI Balonowych Mistrzostw Kobiet w Nałęczowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 14 marca 2025 r., o godzinie 12:30 (msza święta) w kościele parafialnym w Gromniku.

Feralny lot balonu nad Zieloną Górą. Zginęła Jagoda Gancarek

Do dramatu w Zielonej Górze doszło w poniedziałek, 9 marca, w godzinach porannych. Balon, którego pilotką była Jagoda Gancarek, wystartował z lotniska w Przylepie około godziny 6:30. Kilkanaście minut później, z nieznanych przyczyn, uderzył w blok mieszkalny. Jak wynika z relacji świadków i ustaleń służb, uderzenie było na tyle silne, że kosz balonu został uszkodzony, a Jagoda Gancarek wypadła z niego, spadając na dach budynku.

Ratownicy dotarli na miejsce zdarzenia błyskawicznie, jednak mimo natychmiastowej pomocy, obrażenia okazały się śmiertelne. Jagoda Gancarek zmarła na miejscu. Dwie towarzyszące jej pasażerki, które również znajdowały się w koszu balonu, miały więcej szczęścia. Udało im się bezpiecznie wylądować w pobliżu dworca kolejowego, wychodząc z wypadku bez poważniejszych obrażeń fizycznych, choć z pewnością przeżyły ogromny szok. Przyczyny tego tragicznego wypadku są obecnie przedmiotem szczegółowego śledztwa, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Szczegóły ostatniego pożegnania Jagody Gancarek

Uroczystości pogrzebowe Jagody Gancarek odbędą się w sobotę, 14 marca 2025 roku, w kościele parafialnym w Gromniku, w jej rodzinnej Małopolsce. Bliscy, przyjaciele i wszyscy, którzy chcą oddać hołd zmarłej pilotce, zbiorą się, aby pożegnać ją po raz ostatni.

Różaniec rozpocznie się o godz. 12.00, a pół godziny później sprawowana będzie msza święta żałobna. Po mszy świętej ciało Jagody zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.

