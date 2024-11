Niespodziewany finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jedna z par do końca trzymała widzów w niepewności, a jedna z żon ukryła ważną informację

Agnieszka Kaczorowska i nieprzyzwoity filmik z masażu w "Gogglebox". "Matko, a co ona robi!". Nie wierzyli w to, co zobaczyli

Pierwsza edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została wyemitowana w TVN-ie jesienią 2016 r. i miała tylko 10 odcinków. Okazała się sukcesem, więc kolejne sezony wydłużano. Najnowszy 10. sezon skrócono do 12 odcinków. Finałowy widzowie zobaczyli 19 listopada. Co tam się działo!

Finał "Ślubu od pierwszego odcinka". To już 10. sezon!

W finałowym epizodzie oglądaliśmy perypetie trzech par, które musiały podjąć bardzo ważną życiową deyczję - czy ze sobą pozostać? Wydawało się, że największe szanse na udany związek mieli Agnieszka i Damian. Ich małżeństwo funkcjonowało bez kłótni i wielkich problemów - inaczej niż u Agaty i Piotra, którzy w odcinku poprzedzającym wielki finał już nawet nie chcieli ze sobą rozmawiać. Odrobinę pomogła wizyta Agaty u psycholożki, ale czy ciągnięcie związku na siłę ma sens?

U Joanny i Kamila też nie było różowo. Oboje stwierdzili ostatnio, że niczego od siebie nie oczekują... by za chwilę się pocałować! Być może zaczęli się dogadywać, bo sobie odpuścili i przestali się stresować?

Damian i Agnieszka na chwilę przed finałem. Sielanka? Nie do końca

Agnieszka i Damian mieli nie lada orzech do zgryzienia. Żadne z nich nie wiedziało, jak rozwiązać problem związany z wybraniem miejsca zamieszkania. W grę wchodziła zmiana pracy Damiana, ale mężczyzna nie wydawał się zachwycony taką opcją.

Obawiam się, że Damian dojdzie do wniosku, że nie chce zmienić swojego życia - stwierdziła Aga.

Jej partner to człowiek stały w uczuciach - i mowa nie tylko o związkach. Był przywiązany do pracy, którą wykonywał od lat. Agnieszka przed kamerami zastanawiała się, czy jej mąż będzie miał na tyle dużo siły, by całkiem zmienić dla niej swoje życie.

Nie wiemy, co będzie, musimy się z tym zmierzyć - usłyszeli widzowie od mężczyzny.

Agnieszka dodała:

Jest bardzo dużo pytań i bardzo mało odpowiedzi.

Coach nakłoniła ich do nowych ustaleń i opracowania planu B.

Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co będzie - podsumował Damian.

Agata i Piotr. To koniec, Piotr nie pokazał się w finale

Agata i Piotr rozstali się na dobre jeszcze przed finałem.

Chciałabym pokojowo, bo to będzie lepsze... W przyjaźni to trudno będzie. Ale wolałabym umieć sobie podać rękę i powiedzieć: sorry, że nie wyszło. W ten sposób - mówiła Agata o rozstaniu.

Jej mąż nie pokazał się już w programie.

Joanna i Kamil. Co z nimi będzie?

Joanna i Kamil do końca nie wiedzieli, czy chcą być razem, czy może jednak nie.

Nie był to prosty czas - wyznał Kamil na myśl o eksperymencie.

A Asia mówiła:

Ja mam taką refleksję, że niektórych rzeczy nie da się przyspieszyć. Czasem trzeba poczekać, zastanowić się, czego chcemy. Zawsze kierowałam się sercem. Dawna ja by powiedziała pa pa. Ale dam chwilę temu.

Kamil długo zastanawiał się, jaką decyzję podjąć. Analizował swoje uczucia. Aż do ostatniej chwili i on, i jego żona trzymali widzów w niepewności.

Czas na wyznania i ostateczne decyzje

Agata przyjechała na finał sama. Wyznała, że już dawno nie widziała się z mężem. Obiecał, że przyjedzie na ostateczne rozmowy, ale nie pojawił się. Piotr myślał o pozostaniu w małżeństwie, zastanawiał się, czy bez kamer ich związek miałby szansę na przetrwanie, jednak poddał się, bo oboje z Agatą nie widzieli większego sensu w małżeństwie.

Nie chcę wszystkie go na niego zwalać, ale muszę o sobie pomyśleć. Co sprzeczka, to było coraz gorzej. Oboje jesteśmy strasznie uparci. Zaczęliśmy się odpychać. Na pewno chodzi o impulsywne reakcje, których żałuję, chociaż tutaj niestety, jak wybuchałam, to nie żałowałam. Jednak stwierdziłam, że nie chcę żadnego męża. Zniechęciłam się - mówiła Agata.

Damian i Agnieszka zakończyli eksperyment zupełnie inaczej.

Poznałem bardzo fajną kobietę, która jest moją żoną. Wytrzymała ze mną miesiąc. Nie spodziewałem się, że tak pozytywny rezultat będzie. Pojawiały się niepokoje, im bliżej końca, tym więcej. Nie mieliśmy okazji się pokłócić. Wiemy, że pokłócimy się, to się pogodzimy. Zależy nam na kontynuowaniu tego - podsumował mąż Agnieszki.

Agnieszka i Damian postanowili, że oboje zostają w związku małżeńskim. Mężczyzna przyznał, że ma nadzieję na ślub kościelny i prawdziwe wesele, oraz że zauroczenie przeistoczy się w wielką miłość.

A co z Joanną i Kamilem? Na finałową rozmowę z ekspertkami przybyli oboje. Kamil wyznał, że jego żona zmieniła się i wzięła sobie do serca rady psycholożek. Ale Asi trudno było się otworzyć podczas podsumowania eksperymentu, niewiele zdradziła na temat swoich odczuć do męża.

Joanna ostatecznie zdecydowała:

Na ten moment nie chcę być żoną, ale do czasu rozwodu jeszcze dużo może się zmienić.

Kamil dodał:

Ja również podzielam decyzję Asi. Rozwód... no, nie będę argumentował, cała dzisiejsza rozmowa była argumentacją.

Jeszcze prezentu nie zdążyli mi dać w pracy, a już rozwód... - śmiał się Kamil.

Choć ani on, ani Joanna nie zdecydowali się na kontynuowanie małżeństwa, to widać było między nimi nić porozumienia. O ile w przypadku Agaty i Piotra nie ma mowy o ratowaniu relacji, to z Kamilem i Asią sprawa wydawała się otwarta.

Co dalej? Pary miesiąc po finale. Agata zataiła ważną informację!

Miesiąc po finale Agnieszka i Damian stwierdzili, że nadal nie są pewni tego, gdzie chcą mieszkać, ale nie dążą do rozwodu. Kobieta znalazła pracę we Wrocławiu, miejscu zamieszkania męża. Wszystko po to, aby spróbować żyć w małżeństwie. Łatwo nie było, choć talerze nie latały. Ale słodkie chwile minęły.

U Joanny było ciężko po zakończeniu eksperymentu. Musiała odpocząć. Kamil myślał o tym, by odezwać się do żony, ale tego nie zrobił. Przez pierwsze 2 tygodnie utrzymywali kontakt, choć był raczej sztuczny. Oboje uznali, że druga strona nie chciała rozmawiać. Asia była zawiedziona, bo Kamil szybko się poddał, nie starał się jej zdobyć, rozkochać. Mąż stał się dla Joanny kolegą. Kobieta ma w planach wyjazd dla singli, Kamil też będzie szukał nowej relacji.

Zobaczymy, co czas przyniesie. Ja jestem otwarty, będę szukał - mówił.

Agata po eksperymencie uspokoiła się, choć wciąż ma problem z emocjami. Ma dużo nowych planów i pomysłów, nie narzeka na nudę. Kobieta podjęła ważną decyzję - wraca do Australii, gdzie od dawna budowała dom. Teraz został skończony. Nie mówiła tego mężowi, tematu w ogóle nie poruszała podczas eksperymentu, by jego decyzje nie były podyktowane myśleniem o pieniądzach.

Teraz sobie pożyję, adoptuję kota. Mężczyzna w końcu wpadnie w moje... pajęczyny. Ale to nad oceanem - podsumowała.

