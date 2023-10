Szok! Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zawiedziony wyglądem żony

Zderzenie oczekiwań z rzeczywistością bywa bolesne. Przekonała się o tym jedna z par biorących udział w brytyjskiej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Chodzi tu o JJ-a i Biancę. Para, która pierwszy raz spotkała się na ślubnym kobiercu, nie miała łatwego startu w programie. Wszystko przez reakcję pana młodego, który jeszcze w czasie trwania ślubu nie krył zawodu z powodu wyglądu swojej małżonki.

Jeśli zakładacie, że pierwsze spojrzenie na pannę młodą powinno wywoływać jedynie pozytywne, będziecie zawiedzeni. Niestety, dokładnie tak samo poczuł się JJ, widząc swoją przyszłą żonę, Biancę, kroczącą w jego stronę w sukni ślubnej. Nie ukrywał rozczarowania, co dodatkowo potwierdził podczas zwierzeń przed kamerami. Otwarcie przyznał, że panna młoda nie spełnia jego "oczekiwań". Przykry do oglądania fragment znalazł został zamieszczony nawet na instatgramowym profilu programu.

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Biancę, nie tego się spodziewałem. Nie chcę zabrzmieć na rozczarowanego, ale to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia – skomentował w udostępnionym nagraniu.

JJ tłumaczył, że wygląd partnerki jest dla niego bardzo ważny. Stwierdził nawet, że z obecną partnerką raczej nie pokazałby się publicznie… Jego wizerunku nie poprawiło też tłumaczenie, że kiedyś spotykał się z modelką Victoria's Secret.

"Prawdopodobnie nie. Szczerze mówiąc wygląd jest dla mnie istotny, mężczyźni to rozumieją" – przyznał.

Mężczyzna czuł się na tyle pewnie, że powiedział o swoich spostrzeżeniach Biance. Niestety, skutek był do przewidzenia. Świeżo upieczona żona poczuła się niewystarczająca.

Na ostre reakcje widzów show nie trzeba było długo czekać. W komentarzach pod instagramowym postem z nagraniem całej sceny posypała się lawina krytyki w stronę JJ-a.

„Chcę tylko powiedzieć, że jesteś absolutnie piękną, silną, olśniewającą kobietą i jestem pewna, że będzie wielu przystojnych facetów, którzy chcą cię traktować tak, jak na to zasługujesz.”

„Szczerze mówiąc, wkurza mnie to, jak o tobie mówili. Jakby zaoferowali mu nieatrakcyjną dziewczynę. Jesteś o wiele bardziej atrakcyjna i powinien on czuć się szczęśliwy.”

„Jesteś taka piękna! Mam nadzieję, że nie czujesz się źle z powodu jego komentarzy, bo on nie dorównuje ci do pięt” – to tylko niektóre z komentarzy pod postem.