Bosacka od odejścia męża schudła 14 kg. Szczerze wyznała: "To cały czas się kotłuje"

W sierpniu br. media obiegła informacja o rozstaniu dziennikarki Katarzyny Bosackiej i jej męża senatora Koalicji Obywatelskiej Marcina Bosackiego. Wyszło na jaw, że polityk jakiś czas wcześniej wyprowadził się z domu, bo związał się z młodszą partnerką. Trudno wyobrazić sobie, w jakim szoku zostawił żonę po 26 latach udanego wydawałoby się szczęśliwego małżeństwa. Zwłaszcza, że na krótko przed tym wydarzeniem publicznie wyznał, jak bardzo ceni żonę i że stworzenie silnego, trwałego związku zawsze było dla niego priorytetem.

Dobre wieści od Katarzyny Bosackiej. Już w październiku nowy program

Początkowo Bosacka nie chciała w żaden sposób komentować tych rewelacji. Kiedy skontaktowaliśmy się z nią, co prawda nie zaprzeczyła informacjom, ale nie chciała też wypowiadać się w tej sprawie. - Nie chcę tego komentować... Nie chcę tego w mediach wałkować - usłyszał dziennikarz Super Expressu, po czym rozmowa zakończyła się. Bosacka nie rozmawiała na temat swojej sytuacji prywatnej, jednocześnie starając się nie zawieść swoich fanów. Praca zawsze była ważnym elementem jej życia, a w tym trudnym czasie może również pomagała poradzić sobie z sytuacją. Teraz, kiedy największe emocje opadły Bosacka nieco się otworzyła.

Przede wszystkim pochwaliła się nowym programem. Już wkrótce na antenie Canal+ Kuchnia pojawi się jej nowy program o jakże wymownym w tej sytuacji tytule "Bosacka daje radę". Dziennikarka będzie prześwietlać produkty i dania, nie ukrywając nic przed telewidzami. Na tapet weźmie między innymi nasze tradycyjne dania: schabowe, rosół, czerwony barszczyk.

Jak się czuje Katarzyna Bosacka? Schudła 14 kg, ale "daje radę"

Uchyliła tez rąbka prywatnego życia. Przyznała jednak, że nie jest jeszcze super dobrze i pewnie długo nie będzie: - Wiadomo, że to nie jest tak, że ludzie po tylu latach się rozstają i potem już tylko dowiedzenia i cześć. To cały czas się kotłuje przez wszystkie miesiące, a nawet lata. Tak to jest - powiedziała. Z rozmowy można jednak wywnioskować, że rzeczywiście daje radę i stara się szukać pozytywów. W rozmowie z Faktem pochwaliła się na przykład, że w wyniku stresu w niecałe trzy miesiące schudła 14 kg. Jak wyjaśniła, jej organizm właśnie tak reaguje na trudniejsze chwile.

