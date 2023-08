26 lat małżeństwa do kosza. Bosacka przeżywa koszmar. Ojciec senatora zrobił to samo!

Katarzyna Figura w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Aż ciarki przechodzą, co przeżyła

Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki rozstali się! Przeżyli wspólnie 26 lat w małżeństwie, więc informacja o rozpadzie związku zszokowała opinię publiczną. Tym bardziej, że zaledwie miesiąc wcześniej zakochani opowiadali o sobie w samych superlatywach. W wywiadzie dla magazynu "Pani" Katarzyna Bosacka komplementowała męża, mówiąc, że jest "bardzo dobrym i mądrym człowiekiem". Bosaccy podkreślali też, że wzajemnie się podziwiają i to jest ich recepta na udane małżeństwo. "U nas nie ma cichych dni, jest burza z piorunami", podkreślała dziennikarka. Co ciekawe, Marcin Bosacki przyznał ponadto, że jego życiowym celem jest "stworzenie silnych więzi rodzinnych". Nie chciał bowiem doprowadzić do tego, co sam przeżył jako dziecko. Doświadczył bowiem rozstania rodziców, z winy ojca. A teraz miał zrobić dokładnie to samo!

26 lat małżeństwa i czworo dzieci - Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki wydawali się tworzyć udany związek. Senator w wywiadzie dla magazynu "Pani" wyznał, że jego ojciec opuścił matkę, gdy był mały.

- Miotał się między dwiema kobietami, ale ojcem był dobrym, aktywnym, obecnym w moim życiu. [...] To było dla mnie ważne, by stworzyć rodzinę, która przetrwa wszystko - powiedział Bosacki. A teraz zrobił dokładnie to samo.

Serwis Plejada podaje, że Bosacki miał oświadczyć żonie, że opuszcza rodzinę dla innej kobiety. Ponoć już miesiąc wcześniej spakował walizki i wyprowadził się z domu. Katarzyna Bosacka przeżywa teraz prawdziwy koszmar.

