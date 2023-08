Marcin Hakiel otworzył się na temat rozstania z Dominiką. Zapytano, czy chciałby wrócić do Kasi Cichopek!

Katarzyna Bosacka to jedna z najpopularniejszych dziennikarek TVN. Przez lata widzowie pokochali ją za program "Wiem, co jem i wiem, co kupuje", gdzie edukowała Polaków, jak zdrowo żyć i jak czytać zawiłe etykiety produktów spożywczych. Jakiś czas temu zrobiło się o niej głośno w kontekście prowadzenia programu "Dzień Dobry TVN". Prywatnie związana z senatorem KO, Marcinem Bosackim, z którym wzięła ślub 26 lat temu. Teraz media obiegła zaskakująca informacja o jej małżeństwie. Według doniesień małżeństwo miało się rozejść. Nam udało się skontaktować z dziennikarką!

Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki rozstali się?! Mamy komentarz gwiazdy TVN

W środowe popołudnie serwis "Plejada" podał, że małżeństwo dziennikarki TVN i senatora Koalicji Obywatelskiej może lada moment się zakończyć. Od tamtego czasu w mediach aż huczy o ich rozstaniu. Skontaktowaliśmy się z dziennikarką, w celu uzyskania komentarza.

- Nie chcę tego komentować... Nie chcę tego w mediach wałkować - usłyszeliśmy krótko od Katarzyny Bosackiej, kiedy zapytaliśmy, czy to prawda, że rozstała się z mężem.

