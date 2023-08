Kim jest Katarzyna Bosacka? Nigdy nie żyła w cieniu męża. Gwiazda TVN ma liczne grono fanów

Edward Miszczak: Michał Figurski miał do mnie pretensje... Za co prezenter był niepocieszony?

26 lat małżeństwa do kosza. Bosacka przeżywa koszmar. Ojciec senatora zrobił to samo!

Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki rozstają się po 26 latach małżeństwa. Senator i były ambasador RP w Kanadzie miał zdradzić ukochaną, a potem oświadczyć, że odchodzi od rodziny do innej kobiety. Fani trzymają kciuki za Bosacką, bo wiedzą, że kobieta na pewno poradzi sobie z tą trudną sytuacją. A kim właściwie jest Katarzyna Bosacka? To znana postać, gwiazda TVN-u, która nigdy nie żyła w cieniu męża. Doczekała się z nim czwórki dzieci, którymi są: Jan, Maria, Zofia i Franciszek. Bosacka jest dziennikarką, publicystką prasową i telewizyjną. Z wykształcenia: polonistka. Współautorka książek "Cena urody" i "Jestem mamą", w którym opisała doświadczenia dziennikarek oraz aktorek związane z macierzyństwem. W 1996 zaczęła pracę w Gazecie Wyborczej. Pracowała również w redakcji Wysokich Obcasów, sobotnim dodatku dla kobiet do dziennika. W latach 2007–2010 była korespondentką Wysokich Obcasów w Waszyngtonie. To wciąż nie wszystko.

Kim jest Katarzyna Bosacka? Wielka kariera gwiazdy TVN

Katarzyna Bosacka znana jest fanom także jako ekspertka od żywienia. Zanim jednak skupiła się na kulinariach, w TVN Style prowadziła program "Salon piękności", a od września 2010 roku program konsumencki "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" - również na tym samym kanale. Potem dostała pod swoje skrzydła show "O matko!", a w czerwcu 2019 roku TVN rozwiązał z nią umowę w związku z podjęciem współpracy z firmą Laboratorium Naturella i zostaniu przez nią ambasadorką marek OnlyBio oraz OnlyEco. Od 20 sierpnia 2019 prowadzi kanał na platformie YouTube pod nazwą EkoBosacka, na którym zamieszcza filmy dotyczące ekologii i zdrowej żywności. Wiosną 2020 wróciła do telewizji, gdzie prowadziła program DeFacto Bosacka na TTV.

Katarzyna Bosacka z nagrodami. Nigdy nie żyła w cieniu męża

Katarzyna Bosacka może pochwalić się także nagrodami, jakie otrzymywała za swoją pracę. W 2011 roku nagrodzono ją Kryształowym Piórem za najlepszy materiał dziennikarski poświęcony profilaktyce nadciśnienia i chorób serca. W 2012 zdobyła główną nagrodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w konkursie „Libertas et Auxilium” za najlepszy program poświęcony ochronie konsumentów. W maju 2014 otrzymała z kolei Laur Ekoprzyjaźni 2013, nagrodę ogólnopolskiego miesięcznika ekologicznego „Ekonatura”, za „wybitne zasługi na rzecz edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w Polsce”. Jak widać, nigdy nie żyła więc w cieniu męża. Jak poradzi sobie w tej trudnej dla siebie sytuacji? Czas pokaże.

