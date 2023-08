Edward Miszczak: Michał Figurski miał do mnie pretensje... Za co prezenter był niepocieszony?

26 lat małżeństwa do kosza. Bosacka przeżywa koszmar. Ojciec senatora zrobił to samo!

Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki to znana para. Ona - dziennikarka TVN-u, z pokaźnym dorobkiem medialnym, on - uznany polityk, senator. Zakochani pozostawali w związku małżeńskim przez 26 lat, jeszcze niedawno chwalili się, jak dobrze im się razem żyje we wspólnym wywiadzie, którego udzielili. Aż tu nagle spadła na nas informacja o rozpadzie ich związku. Według serwisu Plejada, Bosacki miał zdradzić żonę i oznajmić rodzinie, że odchodzi do innej kobiety. Bosacka mocno to przeżyła. Rozdzwoniły się telefony, które dziennikarka konsekwentnie ignorowała. Aż do teraz, kiedy najwyraźniej uznała, że wystarczy już tego milczenia. Wydała oświadczenie i skomentowała aferę. Padły bolesne słowa.

Czytaj także: 26 lat małżeństwa do kosza. Bosacka przeżywa koszmar. Ojciec senatora zrobił to samo!

Dość milczenia! Bosacka komentuje zdradę męża. Bolesne słowa, para ma czworo dzieci!

Katarzyna Bosacka odmawiała do tej pory komentarza w sprawie doniesień dotyczących jej męża, Marcina Bosackiego, oraz rozpadu ich 26-letniego małżeństwa. Tym bardziej, że para ma czworo dzieci. Teraz postanowiła zabrać głos.

- W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy oświadczam, że nie zamierzam komentować w jakikolwiek sposób w mediach tej trudnej, dla mnie i mojej rodziny, sytuacji. To moje jedyne i ostateczne oświadczenie w tej sprawie - oznajmiła Katarzyna Bosacka w oświadczeniu, które przesłała do serwisu Plejada.

Tym samym dziennikarka TVN przyznaje, że sytuacja jest dla niej oraz jej rodziny trudna. Zdecydowała jednak, że nie będzie szerzej komentować poczynań męża. Marcin Bosacki zbiera gromy nie tylko od celebrytów, ale i polityków. Taka sytuacja zapewne nie pomoże mu w zbliżających się wyborach. A Katarzyna Bosacka może liczyć na wsparcie od najbliższych.

Galeria zdjęć: Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki rozstali się po 26 latach małżeństwa

Sonda Czy zdarzyło ci się rozstanie, które trudno było znieść? Tak Nie Może trochę