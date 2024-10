Krzysztof po raz kolejny chce ożenić się w ciemno. Wpłynęło jego zgłoszenie do ŚOPW

Krzysztof nie ustaje w bojach o znalezienie miłości życia przed kamerami. Niezrażony niepowodzeniem związku z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ponownie zgłosił swoją kandydaturę do udziału w programie. Castingi do 11. edycji ŚOPW trwają i jeśli ekspertki znajdą pasującą do mężczyzny kandydatkę, jest szansa, że ponownie pojawi się on na ekranie TVN.