Piotr jest jednym z najstarszych uczestników 10. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna w trakcie składania przysięgi podjął dość nietypową decyzję. Wywołała ona sporo emocji nie tylko u jego przyszłej żony, Agaty, ale też wśród rodziny. Aż trudno uwierzyć, w to, do czego doszło w programie.

Podczas ceremonii ślubnej wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Piotr przyjął bowiem nazwisko swojej wybranki. Decyzja zszokowała Agatę, a także jej mamę.

Cieszę się, jestem emocjonalnie zaskoczona. Przyjęcie tego nazwiska jest nietuzinkowym wydarzeniem i ten moment zaskoczenia będzie długo w naszej pamięci - powiedziała w programie mama kobiety.

Zaskoczenie? Owszem. Miło z jego strony. Pierwsze jednak, o czym pomyślałam, to, że będzie musiał zmieniać te wszystkie dokumenty... i po co mu to było - wyznała z kolei Agata.