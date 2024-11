"Ślub od pierwszego wejrzenia". Niewiarygodne, co wyszło na jaw

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" od pierwszej edycji wzbudza ogromne emocje. W najnowszym odcinku show jedną z uczestniczek odwiedzi psycholożka. Po spotkaniu z ekspertką żona Piotra pozytywnie się nastroi i zupełnie inaczej podejdzie do wybranka. Czy to uratuje ich związek?