Akcja ratunkowa na Bałtyku. Alarm na pokładzie "Deutschland"

Śmigłowiec nad Bałtykiem. Alarm na pokładzie „Deutschland”

We wtorek, 30 czerwca, służby ratownicze otrzymały dramatyczne zgłoszenie: jeden z pasażerów statku „Deutschland” nagle źle się poczuł, a jego stan wskazywał na możliwy zawał serca. Jednostka znajdowała się w rejonie Darłowa, daleko od brzegu, dlatego konieczna była natychmiastowa ewakuacja medyczna.

Do akcji skierowano śmigłowiec Marynarki Wojennej Rescue 511 oraz ratowniczy m/s Tajfun z bazy MSR Darłowo.

Nagranie z akcji trafiło do sieci

Informacje o operacji przekazał Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. To właśnie on opublikował nagranie z dramatycznej akcji na platformie X.

„Akcja 228. Medevac ze statku Deutschland na wysokości Darłowa. W akcji brał udział śmigłowiec Rescue 511 Marynarki Wojennej RP oraz m/s Tajfun z MSR Darłowo.”

– napisał.

Na filmie widać, jak ratownicy w trudnych warunkach podchodzą do ogromnego statku, a następnie podejmują pacjenta na pokład śmigłowca.

Pacjent trafił pod opiekę lekarzy

Po sprawnym podjęciu mężczyzny ze statku, śmigłowiec natychmiast ruszył w kierunku lądu. Pacjent został przetransportowany do szpitala w Słupsku, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Ratownicy podkreślają, że cała operacja przebiegła bez zakłóceń dzięki perfekcyjnej współpracy załogi statku, służb morskich i wojskowych.

Akcja Medevac na Bałtyku to kolejny przykład, jak kluczowa jest szybka reakcja i profesjonalizm służb ratowniczych. W sytuacjach zagrożenia życia, zwłaszcza na morzu, każda sekunda ma znaczenie.

Akcja 228. Medevac ze statku Deutschland na wysokości Darłowa. W akcji brał udział śmigłowiec Rescue 511 @MarWojRP oraz m/s Tajfun z MSR Darłowo. pic.twitter.com/FFhEXU4gEz— Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) June 30, 2026

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