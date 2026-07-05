Ktoś zniszczył grób ukraińskiego pisarza. Policja szuka sprawcy

Ukradziono płaskorzeźbę pisarza

Rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę, 5 lipca, ktoś zniszczył nagrobek Bohdana Łepkiego na Cmentarzu Rakowickim. Z miejsca pochówku zniknęła płaskorzeźba przedstawiająca pisarza. Ukraińska dyplomacja określa zdarzenie jako akt wandalizmu wymierzony w pamięć o twórcy.

Policja potwierdza kradzież i prowadzi oględziny

Małopolska policja przekazała PAP, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży elementu nagrobka. Na miejscu pracują śledczy, którzy zabezpieczają ślady i dokumentują zniszczenia. Mundurowi podkreślają, że jest zbyt wcześnie, by mówić o motywach działania sprawcy. Zwracają uwagę, że zabytkowe pomniki na Cmentarzu Rakowickim coraz częściej stają się celem złodziei.

Kim był Bohdan Łepki?

Bohdan Łepki był wybitnym ukraińskim poetą, prozaikiem i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żył w latach 1872–1941. Jego twórczość i działalność naukowa na trwałe wpisały się w historię kultury ukraińskiej, a Kraków był jednym z najważniejszych miejsc jego życia i pracy.

Zabytkowa nekropolia pod lupą

Cmentarz Rakowicki, otwarty w 1803 roku, to najstarsza i najbardziej znana krakowska nekropolia. Spoczywają na niej twórcy kultury, naukowcy, działacze niepodległościowi, uczestnicy powstań oraz obu wojen światowych. Niestety, jak podkreślają służby, historyczne nagrobki coraz częściej padają ofiarą kradzieży i dewastacji.

Śledczy szukają sprawcy

Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za zniszczenie grobu Bohdana Łepkiego. Sprawa jest traktowana priorytetowo ze względu na znaczenie miejsca i postać pisarza dla polsko‑ukraińskiej historii.

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