Doda jako "czystej krwi Słowianka". Tylko spójrzcie na jej strój! Jak z Wiedźmina?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-22 19:35

Doda w sieci pokazała się jako Słowianka czystej krwi, a jej strój przywodził na myśl opowieści o... Wiedźminie. Gwiazda podrygiwała między wzorzystymi tkaninami niczym rusałka i rozbrajająco uśmiechała się przy ognisku. Tak świętowała Noc Kupały. Wspomniała przy tym o bardzo ważnej kwestii, o której nie pamięta wielu Słowian.

Doda w słowiańskim wydaniu

Na instagramowym profilu Dody pojawiło się nagranie, wobec którego nie da się przejść obojętnie. Krótki filmik pokazuje gwiazdę w wydaniu słowiańskim, ale nie tym folkowym prezentowanym przez Cleo. Doda ubrana jest bowiem w szaty nawiązujące do mody sprzed wieków i kojarzących się z Wiedźminem! Na rozwianych włosach na ozdoby, talię ściągniętą gorsetem, a u pasa sakiewkę. To podryguje, to biega, to pozuje przed ogniskiem.

Tak gwiazda celebrowała najkrótszą noc roku.

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Ten kto mnie lepiej zna wie, że kocham słowiańskie nasze klimaty. Bardzo ubolewam nad tym,że nasze korzenie zostały nam wyrwane, zniszczone w pamięci i intencjonalnie zastąpione w szkołach mitologia grecką czy rzymską, która w ogóle nas nie dotyczy. Mamy przepiękną mitologię słowiańską, z której się wywodzimy, którą powinniśmy pielęgnować! - wyznała Dorota Rabczewska w sieci.

I dodała:

Całe ziołolecznictwo i wiedza o roślinach, która przydaje się w prostych czynnościach domowych to podstawa każdego z NAS, coś, co dali nam nasi słowiańscy przodkowie! Noc Kupały to najkrótsza w roku noc obchodzona w czasie letniego przesilenia (zwykle z 21 na 22 czerwca). To słowiańskie święto wody i ognia celebruje miłość i urodzaj. Eh… gdyby inaczej się potoczyło moje życie, już byśmy oglądali w kinach film na podstawie powieści słowiańskiej, który moim marzeniem było wyprodukować wiele lat temu.

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Doda jest Polką. Ale...

Doda zaserwowała swoim fanom wyznanie dotyczące produkcji filmowej, ale nie tylko. Na koniec zdradziła:

Może kiedyś... a teraz pozdrawia Was czystej krwi Słowianka! Polka z małą domieszką litewskiej.

Wiedzieliście, że Doda jest Polką o litewskich korzeniach?!

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NOC KUPAŁY
PAPARAZZI
Doda (Dorota Rabczewska)
DODA