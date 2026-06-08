Filip Chajzer przyjął bierzmowanie. W kościele towarzyszyła mu młodziutka narzeczona

Filip Chajzer przeszedł duchową przemianę

W przeszłości Filip Chajzer (41 l.) był ulubieńcem widzów, którzy cenili go za duże poczucie humoru, dystans i dobre serce. Od kilku lat prezenter regularnie powraca na medialne afisze, ale niekoniecznie z dobrych powodów. Kilka jego decyzji oraz nieprzemyślane wypowiedzi sprawiły, że dzisiaj wiele osób doradzało mu przerwę od show-biznesu. Po głośnej aferze związanej z jego fundacją wdał się w kilka głośnych konfliktów m.in. z Księżulem czy swoim dentystą. Nie odpuszczał również byłej partnerce, którą oskarżył o kradzież psa.

Spokoju Filip Chajzer postanowił poszukać w Krakowie oraz w... wierze. To właśnie w Kościele szuka ratunku i ukojenia. Jesienią 2024 roku okazało się, że regularnie odwiedza Świątynię Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. W rozmowie ze Światem Gwiazd wyznał, że był w ogromnym kryzysie psychicznym. Opowiedział też o problemach, które zaprowadziły go na krawędź. To właśnie wtedy miał doświadczyć duchowego przełomu, który skierował go na nową drogę.

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Filip Chajzer przyjął bierzmowanie. "Świadomy wybór"

Swoimi przemyśleniami dotyczącymi wiary chętnie dzieli się z internautami. Otwarcie mówi o swoich problemach z przeszłości. Niedawno do sprzedaży trafiła jego książka "Szczęście na kreskę", która jak sam przyznał: "miała być książką o uzależnieniu. Wyszła o Bogu". Teraz Filio Chajzer poszedł o krok dalej i przyjął sakrament bierzmowania.

Od dziś Filip Aleksander Jerzy. Jest coś mistycznego w tym sakramencie. Świadomy wybór świadomego dorosłego człowieka, który już wie jaką drogą iść. Jerzy bo dziadek i Jerzy Popiełuszko. Biskup, który na tę okoliczność przyleciał do Trzebnicy aż z Australii też nazywa się Jerzy. Jerzy Kołodziej. Doskonałe kazanie o boskim POWER i świetne porównanie do telefonu. Możesz mieć najlepsze aparaty, procesor i pamięć operacyjną, ale co Ci z tego wszystkiego, kiedy pada bateria - śmietnik! Niech duch święty, powtarzając za biskupem, będzie naszą baterią do życia. [...] - napisał Filip na Facebooku.

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Filip Chajzer planuje ślub z młodziutką ukochaną?

Jak donosi Pudelek, w tym ważnym dniu oprócz przyjaciela, którzy wziął na siebie rolę świadka, towarzyszyła mu również nowa ukochana. Filip Chajzer od kilku miesięcy spotyka się z niespełna dwudziestoletnią Blakną. Jego relacja z młodziutką blondynką wywołała prawdziwą burzę. Mama 19-latki podczas spotkania autorskiego zarzuciła mu, że utrudnia dziewczynie kontakt z rodziną. Sam 41-latek nie widzi w nowym związku nic gorszącego.

Co więcej, para mimo dość krótkiego stażu związku, zdążyła już razem zamieszkać. Na początku maja Małgorzata Ohme (47 l.) zdradziła, że Filip oświadczył się ukochanej.

To ile tych sakramentów jeszcze zostało? Powołanie raczej mi nie grozi - zastanawiał się w niedzielnym wpisie Filip Chajzer.

Część fanów snuje teorie, że być może nowy nabytek "Halo, tu Polska" chciał w ten sposób przekazać swoje ślubne plany. Czas pokaże czy rzeczywiście planuje ślub z Blanką.

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