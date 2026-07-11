Powódź tysiąclecia w Ameryce! Zobacz zdjęcia kataklizmu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-11 19:00

Takie opady zdarzają się raz na... tysiąc lat. Te prognozy amerykańskich meteorologów niestety zaczynają się sprawdzać. Gubernator stanu Missouri ogłosił stan wyjątkowy po gwałtownych powodziach błyskawicznych wywołanych rekordowymi opadami deszczu. Służby przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych, ewakuowano wakacyjnych obozowiczów i mieszkańców zalanych terenów. Synoptycy ostrzegają, że rzeki wciąż przybierają, a kolejne ulewy mogą pogorszyć sytuację także w innych częściach USA.

Stan wyjątkowy po gwałtownych powodziach w Missouri. Ponad 90 akcji ratunkowych, jedna osoba zaginęła

Stan Missouri stanął w obliczu powodzi tysiąclecia! Ulewne deszcze doprowadziły do gwałtownego wzrostu poziomu rzek, zalania dróg, domów i kempingów oraz licznych akcji ratunkowych. Gubernator Mike Kehoe ogłosił stan wyjątkowy i ostrzegł, że najgorsze może dopiero nadejść. Według amerykańskiej Krajowej Służby Pogodowej w niektórych miejscach spadło od 180 do nawet 300 mm deszczu. Synoptycy określają takie opady jako zjawisko, które statystycznie zdarza się raz na tysiąc lat. Rzeka Black w miejscowości Lesterville osiągnęła najwyższy poziom w historii pomiarów. W ciągu zaledwie godziny poziom wody podniósł się tam o około 2,4 metra.

Są już pierwsze tragedia. Kobieta i zwierzęta zginęły, ocalał tylko jej partner

Do tej pory służby przeprowadziły ponad 90 akcji ratunkowych. Ratownicy pomagali mieszkańcom odciętym przez wodę oraz turystom przebywającym na kempingach. W ośrodku Bearcat Getaway Campground około 20 osób schroniło się na dachu budynku. Konstrukcja zawaliła się pod naporem wody, jednak wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Wcześniej informowano o pięciu zaginionych uczestnikach obozu. Ostatecznie wszyscy zostali odnalezieni. Trwają natomiast poszukiwania 23-letniej Faith Gregory. Kobieta zaginęła po tym, jak wezbrana woda porwała jej dom w miejscowości Davisville. Razem z partnerem próbowała uciec kajakiem. Mężczyźnie udało się wydostać na brzeg, jednak kobieta i ich zwierzęta zostali porwani przez nurt. Do akcji skierowano śmigłowce Gwardii Narodowej, zespoły ratownictwa miejskiego oraz dziesiątki strażaków i policjantów. Podczas jednej z akcji łódź patrolu drogowego zaplątała się w ukrytą pod wodą przeszkodę. Dwóch funkcjonariuszy musiało opuścić jednostkę i dopłynąć do brzegu. 

Już 30 centymetrów wody wystarczy, by porwać samochód! Władze ostrzegają

W wielu miejscach drogi są nieprzejezdne, a część mostów i infrastruktury została uszkodzona. Władze apelują, aby nie wjeżdżać na zalane odcinki. Przypominają, że już kilkanaście centymetrów wody może przewrócić człowieka, a około 30 centymetrów wystarczy, by porwać samochód.

Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie nie ogranicza się do Missouri. W najbliższych dniach silne burze i ulewne deszcze mogą wystąpić także w innych stanach, m.in. w dolinach rzek Missisipi, Ohio i Tennessee oraz w części Appalachów. Ostrzeżenia przed możliwymi powodziami obowiązują na rozległym obszarze od Missouri po Pensylwanię i Tennessee. 

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