Powódź tysiąclecia w Ameryce! Zobacz zdjęcia kataklizmu

Stan wyjątkowy po gwałtownych powodziach w Missouri. Ponad 90 akcji ratunkowych, jedna osoba zaginęła

Stan Missouri stanął w obliczu powodzi tysiąclecia! Ulewne deszcze doprowadziły do gwałtownego wzrostu poziomu rzek, zalania dróg, domów i kempingów oraz licznych akcji ratunkowych. Gubernator Mike Kehoe ogłosił stan wyjątkowy i ostrzegł, że najgorsze może dopiero nadejść. Według amerykańskiej Krajowej Służby Pogodowej w niektórych miejscach spadło od 180 do nawet 300 mm deszczu. Synoptycy określają takie opady jako zjawisko, które statystycznie zdarza się raz na tysiąc lat. Rzeka Black w miejscowości Lesterville osiągnęła najwyższy poziom w historii pomiarów. W ciągu zaledwie godziny poziom wody podniósł się tam o około 2,4 metra.

Są już pierwsze tragedia. Kobieta i zwierzęta zginęły, ocalał tylko jej partner

Do tej pory służby przeprowadziły ponad 90 akcji ratunkowych. Ratownicy pomagali mieszkańcom odciętym przez wodę oraz turystom przebywającym na kempingach. W ośrodku Bearcat Getaway Campground około 20 osób schroniło się na dachu budynku. Konstrukcja zawaliła się pod naporem wody, jednak wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Wcześniej informowano o pięciu zaginionych uczestnikach obozu. Ostatecznie wszyscy zostali odnalezieni. Trwają natomiast poszukiwania 23-letniej Faith Gregory. Kobieta zaginęła po tym, jak wezbrana woda porwała jej dom w miejscowości Davisville. Razem z partnerem próbowała uciec kajakiem. Mężczyźnie udało się wydostać na brzeg, jednak kobieta i ich zwierzęta zostali porwani przez nurt. Do akcji skierowano śmigłowce Gwardii Narodowej, zespoły ratownictwa miejskiego oraz dziesiątki strażaków i policjantów. Podczas jednej z akcji łódź patrolu drogowego zaplątała się w ukrytą pod wodą przeszkodę. Dwóch funkcjonariuszy musiało opuścić jednostkę i dopłynąć do brzegu.

Już 30 centymetrów wody wystarczy, by porwać samochód! Władze ostrzegają

W wielu miejscach drogi są nieprzejezdne, a część mostów i infrastruktury została uszkodzona. Władze apelują, aby nie wjeżdżać na zalane odcinki. Przypominają, że już kilkanaście centymetrów wody może przewrócić człowieka, a około 30 centymetrów wystarczy, by porwać samochód.

Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie nie ogranicza się do Missouri. W najbliższych dniach silne burze i ulewne deszcze mogą wystąpić także w innych stanach, m.in. w dolinach rzek Missisipi, Ohio i Tennessee oraz w części Appalachów. Ostrzeżenia przed możliwymi powodziami obowiązują na rozległym obszarze od Missouri po Pensylwanię i Tennessee.

Sonda Czy uważasz, że państwo jest dobrze przygotowane na walkę ze skutkami powodzi? Tak, działania służb są profesjonalne i skoordynowane Częściowo – przygotowanie jest nierówne, wiele zależy od regionu Nie, powtarzają się błędy z przeszłości

Catastrophic flooding has hit areas around the Black River in southeast Missouri, where 6 to 12 inches of rain fell Thursday night into early Friday.Around 10 people had to be rescued from a rooftop, Reynolds County Emergency Coordinator Steve Chitwood told CNN.Read more:… pic.twitter.com/EUyv2IE8r9— CNN Weather (@CNNweather) July 10, 2026

ICYMI: Flooding inundated Lesterville, Missouri, yesterday, sweeping away vehicles, flooding homes and closing roads. Not only did humans have to evacuate from the flooding, but a horse did, too. Video shows a horse standing on the edge of the floodwaters as water rescues were… pic.twitter.com/CqMDDq3luB— FOX Weather (@foxweather) July 11, 2026

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