Samolot wleciał w paralotniarkę! Mrożące krew w żyłach nagranie

Zderzenie samolotu z paralotnią. Nagranie trafiło do sieci

To cud, że ta sytuacja nie zakończyła się tragedią. Do niebezpiecznego incydentu doszło w rejonie góry Schmittenhöhe w Austrii. 44-letnia Sabrina leciała na paralotni nad chętnie odwiedzanym przez turystów terenem, kiedy nagle... wleciał w nią niewielki samolot turystyczny. W mediach społecznościowych udostępniono film z kamery należącej do paralotniarki, na którym widać, jak maszyna się zbliża, a sekundę później skrzydło samolotu rozrywa czaszę paralotni tuż nad głową kobiety. Po zderzeniu 44-latka zaczęła gwałtownie tracić wysokość, a wokół niej powiewały resztki poszarpanego materiału i poplątane linki. Na nagraniu słychać dramatyczny krzyk. Początkowo wydawało się, że kobieta nie ma najmniejszych szans na ratunek.

Kobieta wykazała się jednak ogromnym opanowaniem. Udało jej się uwolnić z zaplątanych linek i otworzyć spadochron zapasowy, co ostatecznie ocaliło jej życie. Po pomyślnym lądowaniu została zabrana przez policyjny helikopter na pobliskie lotnisko. Jak sama przyznała w mediach społecznościowych, mimo zderzenia z samolotem ma jedynie stłuczenia i siniaki. „Nadal nie mogę uwierzyć, że siedzę i to piszę. Poza kilkoma mocnymi siniakami praktycznie nic mi się nie stało” – przekazała Sabrina za pośrednictwem Instagrama, a jej słowa przytacza dziennik „The Sun”. 28-letni pilot maszyny też zdołał bezpiecznie wylądować na lotnisku w Zell am See. Jak podały lokalne władze, mężczyzna tłumaczył, że uniknięcie zderzenia było według niego niemożliwe. Obecnie okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez austriackie służby lotnicze, które ustalą, kto odpowiada za tę groźną kolizję.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

