Thibaut Courtois i Kevin De Bruyne, dwie wielkie gwiazdy z reprezentacji Belgii, jeszcze w 2012 roku byli dobrymi przyjaciółmi. De Bruyne spotykał się wtedy z Caroline Lijnen. Kiedy piłkarz grał w Niemczech, jego dziewczyna odwiedziła Madryt, gdzie Courtois był wypożyczony do Atlético. Tam między Caroline a Thibautem doszło do romansu.

Sprawa wyszła na jaw w 2013 roku i wywołała ogromny skandal w belgijskim futbolu. Tym bardziej, że Kevid De Bruyne opisał wszystko w swojej książce. Caroline Lijnen sama przyznała w wywiadzie, że zdradziła De Bruyne’a z Courtoisem. Tłumaczyła to „zemstą” za wcześniejsze zdrady Kevina, w tym z jej bliską przyjaciółką.

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- Tego wieczoru Thibaut zaoferował mi to, czego nie dostałam podczas trzyletniego związku z Kevinem. Z Thibaut mogłam porozmawiać o wszystkim, a nawet przygotował dla mnie pyszny posiłek. Kevin nigdy tego dla mnie nie zrobił - mówiła belgijskim mediom Caroline Linen.

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Konflikt między dwoma kluczowymi zawodnikami kadry Belgii trwał wiele lat. Ówczesny selekcjoner reprezentacji Belgii Marc Wilmots miał zapytać nawet Kevina De Bruyne, czy powinien powoływać Thibault Courtois do kadry. Z czasem napięcie trochę zelżało. W lutym 2025 Courtois publicznie wypowiadał się pozytywnie o De Bruyne, ale bliska przyjaźń z tamtych lat nigdy nie wróciła.

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Po burzliwym okresie Thibaut Courtois ułożył sobie życie prywatne z izraelską modelką Mishel Gerzig. Poznali się w 2021 roku przez Instagram (Courtois napisał do niej, komplementując jej psa). Związek szybko stał się poważny – w 2022 zaręczyli się na jachcie, a w czerwcu 2023 wzięli ślub. W marcu 2024 na świat przyszła ich córka Ellie. Mishel Gerzig, modelka i bizneswoman, jest teraz stałą obecnością na trybunach Realu Madryt i meczach Belgii.