Postrach kierowców przeniesiony. Tu stanie fotoradar-rekordzista

Fotoradar z Krzyszkowic przeniesiony

Jeszcze w tym miesiącu kierowcy podróżujący w kierunku Tatr muszą liczyć się z uruchomieniem nowego fotoradaru w Jaworniku na styku zakopianki i drogi wojewódzkiej numer 955. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. W przeszłości wspomniane urządzenie pracowało w Krzyszkowicach, przynosząc państwu gigantyczne zyski. Odpowiadał on w tamtym czasie za zarejestrowanie ponad 51 tysięcy piratów drogowych. Gdy w miejscu jego dotychczasowej pracy wybudowano bezpieczniejszy węzeł, postanowiono znaleźć dla sprzętu lepsze zastosowanie, co potwierdziła w rozmowie z rozgłośnią Sabina Stefańczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Instalacja sprzętu ma na celu zredukowanie ryzyka w tym szczególnie newralgicznym punkcie na mapie drogowej.

Fotoradar ma poprawić bezpieczeństwo na zakopiance

Fragment, na którym trasa w kierunku Sułkowic krzyżuje się z zakopianką, stanowi jedno z bardziej ryzykownych miejsc w całym województwie. Bilans prowadzonych tam policyjnych działań są fatalne, bowiem w ciągu zaledwie paru lat doszło tam do przeszło dwudziestu różnego rodzaju incydentów, łącznie z wypadkami śmiertelnymi. Pojawienie się fotoradaru w tym miejscu ma zdyscyplinować piratów drogowych, zmuszając ich do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ściągnięcia nogi z gazu, a w efekcie poprawić bezpieczeństwo.

Urządzenie, które lada chwila rozpocznie na dobre swoją pracę, stanowi kolejny krok w prewencji drogowej. Jego rola polega nie tylko na ukaraniu sprawców wykroczeń, ale przede wszystkim ma zniechęcić prowadzących auta do niepotrzebnej brawury. W dłuższej perspektywie ten krok powinien przynieść wymierne efekty pod postacią znacznie zmniejszonej liczby groźnych stłuczek i dramatów na asfalcie.