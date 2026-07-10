Gigant lotniczy inwestuje w Krakowie. Ponad 500 nowych miejsc pracy

Airbus ogłosił otwarcie nowego centrum inżynieryjnego dla samolotów komercyjnych w Krakowie, planowane na IV kwartał 2026 roku.

Krakowskie centrum będzie odpowiadać za pełny cykl prac inżynieryjnych i ma być jedynym takim ośrodkiem w Europie poza czterema krajami macierzystymi Airbusa.

Inwestycja jest częścią szerszej strategii Airbusa, zakładającej zwiększenie zatrudnienia w Polsce do 1500 osób i rocznych wydatków do 1 mld dolarów do 2030 roku.

Rekrutacja do krakowskiego ośrodka już trwa, a jego działalność ma stanowić długoterminowe zobowiązanie koncernu wobec polskiego sektora lotniczego.

Airbus otworzy w Krakowie centrum inżynieryjne

Nowe centrum inżynieryjne Airbusa w Krakowie będzie odpowiedzialne za pełny cykl prac inżynieryjnych, od projektowania i analiz, przez zaawansowane modelowanie i testy, aż po skomplikowany proces certyfikacji. Jak opisuje serwis Rynek Lotniczy, będzie to jedyne takie centrum w Europie poza czterema krajami macierzystymi Airbusa, takimi jak Francja czy Niemcy.

Nowa inwestycja stanowi kolejny etap rozwoju obecności Airbusa w Polsce. Koncern od lat prowadzi już działalność w Warszawie i Łodzi, a także aktywnie współpracuje z krajowym przemysłem lotniczym. Jednakże, jak podkreśla źródło, krakowskie centrum inżynieryjne będzie pierwszym ośrodkiem w pełni dedykowanym inżynierii dla programu samolotów komercyjnych.

– Dzięki pozyskiwaniu lokalnych talentów nasze centrum stanie się fundamentem doskonałości inżynieryjnej w globalnej strukturze koncernu – podkreślił podczas konferencji Johan Pelissier, prezes Airbusa na Europę.

Specjaliści zatrudnieni w Krakowie zostaną w pełni włączeni do globalnych zespołów Airbus Commercial Aircraft i będą pracować przy wszystkich programach producenta. Oznacza to, że polscy inżynierowie będą wspierać bieżącą produkcję i eksploatację floty, ale także uczestniczyć w opracowywaniu przyszłych konstrukcji lotniczych. Projekt ruszył na początku bieżącego roku, a Airbus już zabezpieczył powierzchnię biurową w Krakowie. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem infrastruktury cyfrowej. Co ważne, rekrutacja już trwa, a oficjalne otwarcie centrum planowane jest jeszcze w czwartym kwartale 2026 roku. Celem firmy jest jak najszybsze pozyskanie polskich inżynierów i budowa zespołu zdolnego do realizacji projektów dla wszystkich programów samolotów komercyjnych Airbusa.

Tysiące miejsc pracy w Polsce! Airbus otwiera nowe horyzonty dla inżynierów

Otwarcie centrum inżynieryjnego w Krakowie wpisuje się w znacznie szerszą strategię rozwoju Airbusa w Polsce. Firma przedstawiła nowe cele do 2030 roku, zakładające niemal podwojenie skali działalności w kraju. Chociaż wartość inwestycji nie została jeszcze ujawniona, a szczegóły są nadal analizowane wewnętrznie, plany są imponujące. Obecnie Airbus zatrudnia w Polsce około 950 pracowników, a do końca dekady planuje zwiększyć tę liczbę do 1500 osób. Wzrost ten będzie możliwy głównie dzięki rozwojowi nowych kompetencji inżynieryjnych i rozszerzeniu współpracy z krajowym przemysłem.

Równolegle, jak podaje koncern, rosnąć mają wydatki Airbusa ponoszone w Polsce. Wartość bezpośrednich zakupów i inwestycji wzrosła z 500 mln dolarów w 2023 r. do 627 mln dolarów w 2024 r., a do 2030 roku koncern zamierza osiągnąć poziom 1 miliarda dolarów rocznie. Według przedstawionych prognoz, przełoży się to również na wzrost liczby miejsc pracy tworzonych pośrednio w polskiej gospodarce – z obecnych około 12 tys. do 19 tys. do końca dekady.

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