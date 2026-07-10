Darmowe parkowanie w Krakowie. Radni stawiają jeden kluczowy warunek

Władze stolicy Małopolski zamierzają wdrożyć inicjatywę nagradzającą aktywnych dawców narządów oraz zasłużonych krwiodawców.

Głównym założeniem projektu jest zagwarantowanie tym grupom darmowego postoju na obszarze krakowskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Zwolnienie z opłat obejmie pacjentki z wynikiem 15 litrów przekazanej krwi oraz pacjentów, którzy oddali minimum 18 litrów ratującego życie płynu , a także posiadaczy odznaczeń państwowych dla dawców.

, a także posiadaczy odznaczeń państwowych dla dawców. Niezbędnym kryterium do uzyskania udogodnienia pozostaje przekazywanie podatku dochodowego do budżetu Krakowa.

Darmowe parkowanie w Krakowie. Radni Koalicji Obywatelskiej chcą nagrodzić zasłużonych krwiodawców

Przedstawiciele klubu Koalicji Obywatelskiej dokładnie sprecyzowali w projekcie uchwały kierunkowej, kto otrzyma dostęp do bezpłatnego pozostawiania pojazdów w krakowskiej strefie płatnej. Radni mocno doceniają oddawanie krwi, jednak sam fakt udziału w akcjach medycznych nie zagwarantuje kierowcom zwolnienia z kosztów biletów parkingowych. Zgodnie z przygotowanymi zasadami przywilej trafi do mężczyzn legitymujących się donacją 18 litrów pełnej krwi lub jej składników oraz do kobiet, które podzieliły się co najmniej 15 litrami bezcennej substancji.

Samorządowcy podkreślają, że planowana ulga stanowi formę oficjalnego uhonorowania ludzi, którzy bez oczekiwania na zapłatę wspierają system ratowania ludzkiego życia.

Przepisy uwzględniają również dodatkową grupę beneficjentów, zwalniając z opłat parkingowych pacjentów uhonorowanych tytułem „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz obywateli, którzy otrzymali państwową odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Warto pamiętać, że zgodnie z projektem uchwały prawo do postoju pojazdu bez konieczności opłacania parkometru zyskają tylko krwiodawcy, którzy rozliczają podatek dochodowy do krakowskiego urzędu skarbowego. Taki zapis wprost blokuje dostęp do ulgi osobom wspierającym regionalne stacje krwiodawstwa, ale rozliczającym PIT w sąsiednich miejscowościach.

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