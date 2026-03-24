Koniec małżeństwa Poli i Michała Wiśniewskich

Informacja o kryzysie w małżeństwie Wiśniewskich od dawna krążyła w mediach, ale dopiero niedawno została oficjalnie potwierdzona. W ubiegłym tygodniu Michał Wiśniewski opublikował nagranie w mediach społecznościowych, w którym przyznał, że jego relacja z piątą żoną należy już do przeszłości. Dzień później Pola zabrała głos w krótkim oświadczeniu. Podkreśliła w nim, że ze względu na dobro dzieci nie zamierza publicznie opowiadać o kulisach rozpadu małżeństwa.

Pola Wiśniewska uderza w Michała po rozstaniu! Wymowny wpis o lojalności

Choć byli partnerzy deklarują, że nie chcą roztrząsać spraw prywatnych w mediach, zainteresowanie ich życiem nie słabnie. W ostatnich dniach zarówno Michał, jak i Pola pojawili się w programach śniadaniowych, gdzie prowadzący nie omieszkali zapytać o rozstanie. Oboje jednak konsekwentnie omijali temat i nie wdawali się w szczegóły.

Równolegle ich codzienność zaczęła być bacznie obserwowana przez paparazzi. Lider Ich Troje został niedawno sfotografowany na lotnisku przed wylotem do Mediolanu. Z kolei Pola spędzała czas z dziećmi - fotografowie uchwycili ją podczas rodzinnej przejażdżki rowerowej.

Jednak to aktywność Poli w mediach społecznościowych przyciąga ostatnio najwięcej uwagi. Od momentu ogłoszenia rozstania zaczęła publikować na swoim instagramowym kanale nadawczym różne motywacyjne sentencje. Jedna z nich mówiła o tym, by nie wracać do tego, co kiedyś nas zraniło.

We wtorek pojawił się kolejny wpis, który natychmiast wywołał lawinę komentarzy. Tym razem Pola wspomniała o lojalności i relacjach z ludźmi.

Nie wszyscy muszą być wobec ciebie lojalni. Niektórzy są przypomnieniem, aby uważać na towarzystwo, w którym się przebywa - napisała w sieci Pola Wiśniewska.



28

Sonda Lubisz Michała Wiśniewskiego? tak nie jest mi obojętny