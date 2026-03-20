Mimo rozstania Michał Wiśniewski wciąż mieszka z żoną! Pola szuka już nowego lokum? Mamy komentarz!

Michał Wiśniewski: Koniec piątego małżeństwa lidera Ich Troje

Michał Wiśniewski (53 l.) jest ogromnym miłośnikiem ślubów. Lubi je tak bardzo, że ma ich za sobą aż osiem. Żon miał jednak "tylko" pięć. Ostatnie małżeństwo muzyka właśnie przechodzi do historii. Piątą wybranką lidera Ich Troje była Pola (41 l.), matka czwórki dzieci. Pobrali się w kwietniu 2020 roku podczas skromnej uroczystości w posiadłości muzyka.

Zaledwie dwa lata później postanowili odnowić przysięgę. Doczekali się również dwóch synów: Falco Amadeusa i Noëla Cloé, którzy dołączyli do pokaźnej gromadki. Jednak Michał i Pola Wiśniewscy nie doczekają szóstej rocznicy ślubu. W ostatnich tygodniach krążyły plotki o domniemanym kryzysie pary.

Sami zainteresowani publikowali w swoich mediach społecznościowych wymowne wpisy, ale to Michał Wiśniewski ostatecznie potwierdził rozstanie. Kilka dni temu w osobistym oświadczeniu przekazał wiadomość o zakończeniu związku z Polą. Poprosił również o uszanowanie ich dzieci. Przy okazaji zaapelował "o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania". Wyraził też nadzieję, że razem z Polą wyjdą z tego "jak najmniej poranieni".

Pola Wiśniewska początkowo nie odnosiła się do słów "Wiśni". Przerwała milczenie dzień po wspomnianym oświadczeniu. Potwierdziła słowa (jeszcze) męża o rozstaniu. Zaznaczyła, że jest to bardzo trudna sytuacja dla całej rodziny, ale jako najlepsza mama robi wszystko, by zapewnić swoim dzieciom spokój, które o rozstaniu Wiśniewskich dowiedziały się z nagrania.

Michał i Pola są małżeństwem już jedynie na papierze. Mimo rozstania nikt nikogo nie wywalił na bruk! Byli partnerzy nadal mieszkają pod jednym dachem! Paparazzi przyłapali ich na załatwianiu sprawunków na mieście. Najpierw z mieszkania wyszedł Michał Wiśniewki, który odwiedził gabinet lekarski, a następnie pojechał zatankować swoją furę.

Z kolei Pola Wiśniewska długo spacerowała po lesie rozmawiając jednocześnie przez telefon. Po zakończeniu rozmowy i ona udała się załatwiać swoje sprawy. Pojawiły się doniesienia, że spotkała się z agentką nieruchomości, która miała pokazać jej kilka mieszkań. Jednak w rozmowie z "Super Expressem" Pola zdementowała te informacje:

Nie wiem skąd ta informacja, że szukam mieszkania. Jak na razie tego nie robię. Byłam na spotkaniu z projektantką, która zaprosiła mnie do swojej pracowni - podkreśliła Wiśniewska.

Wygląda na to, że mimo rozstania Michał i Pola Wiśniewscy starają się zachować poprawne relacje. Co prawda, gwiazdor Ich Troje lubi rzucać papierami rozwodowymi, to z byłymi żonami często ma dobry, jak nie bardzo dobry kontakt.

