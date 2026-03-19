Żona Wiśniewskiego komentuje jego oświadczenie. Dzieci o rozstaniu dowiedziały się z wideo

To koniec związku Poli i Michała Wiśniewskich

Od kilku miesięcy w mediach pojawiały się doniesienia o kryzysie w małżeństwie Wiśniewskich. Fani zauważali niepokojące sygnały, a sam Michał Wiśniewski podczas jednego z koncertów zasugerował, że jego relacja z żoną przechodzi trudny moment. W sieci pojawiały się też wpisy Poli, które wielu odbierało jako aluzje do problemów w związku. 18 marca 2026 roku muzyk postanowił przerwać spekulacje. Na swoim profilu opublikował nagranie, w którym otwarcie przyznał, że nie udało mu się uratować małżeństwa. Podkreślił przy tym, że zależy mu przede wszystkim na ochronie dzieci i poprosił o powstrzymanie się od komentarzy oraz ocen.

Pola Wiśniewska wydała oświadczenie w sprawie rozstania z Michałem

Przez długi czas Pola Wiśniewska nie komentowała sprawy publicznie. Na jej profilach w mediach społecznościowych pojawiały się jedynie krótkie, dość enigmatyczne wpisy, które niektórzy interpretowali jako sygnał, że w jej życiu trwa trudny czas.

Dopiero dzień po publikacji nagrania przez wokalistę zdecydowała się zabrać głos. W relacji zamieszczonej w mediach społecznościowych potwierdziła, że ich małżeństwo rzeczywiście się kończy. Zaznaczyła jednak, że nie zamierza ujawniać szczegółów rozstania. Najważniejszym powodem tej decyzji są dzieci. Pola przyznała, że sytuacja jest dla całej rodziny niezwykle trudna, a ona sama chce przede wszystkim zadbać o spokój i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych.

Szczególnie poruszające okazało się jedno zdanie z jej oświadczenia. Jak wyznała, część dzieci dowiedziała się o rozstaniu rodziców właśnie z nagrania opublikowanego w internecie. Ta informacja szokuje!

Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły, ze względu zarówno na młodsze, jak i starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo. To dla nas naprawdę trudne. Na ten moment najważniejsze jest dla mnie dobro dzieci i zachowanie spokoju w tym czasie, dlatego to jedyne oświadczenie w tej sprawie - czytamy w poruszającym wpisie.

Zobacz naszą galerię: Żona Wiśniewskiego komentuje jego oświadczenie. Dzieci o rozstaniu dowiedziały się z wideo

25

