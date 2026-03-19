Król popu na skraju bankructwa! Michał Wiśniewski stracił 40 mln zł i… piątą żonę!

Michała Wiśniewskiego stać było na wszystko!

Na początku lat 2000 Michał Wiśniewski był w samym centrum show-biznesu. Każdy jego ruch śledziły kamery, a płyty Ich Troje sprzedawały się w milionowych nakładach. Życie Wiśni toczyło się w luksusie: kilka samochodów, ogromny dom, samolot i zakupy "na ilość", jak ujawnia jego była żona, Marta Wiśniewska, czyli Mandaryna. "Kupiliśmy dom, w którym nawet nie wiem, ile było metrów, ale myślę, że 700 m kw. Michał chciał samolot? Kupił sobie samolot. Szliśmy na ilość, nie na jakość" - wspominała artystka. Jednak królewskie życie nie trwało wiecznie. Bankructwo i roztrwonione miliony sprawiły, że Wiśniewski ogłosił upadłość konsumencką. Sama Mandaryna podkreśla, że w trudnych chwilach warto mieć fundament w sercu: "Ważne jest, ile masz w sercu, czy jesteś szczęśliwy i czy masz ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i kochają".

Majątek Michała Wiśniewskiego

Problemy finansowe Michała Wiśniewskiego ciągnęły się latami. W 2018 roku jego majątek, wyceniany na około 35 milionów złotych, przepadł. Upadłość konsumencka zakończyła się formalnie w październiku 2021 roku, ale w 2023 roku pojawiły się nowe kłopoty - wokalistę oskarżono o wyłudzenie pożyczki w SKOK Wołomin na 2,8 mln zł z 2013 roku. Zadłużenie wraz z odsetkami sięgało 2,9 mln zł. Michał odpierał zarzuty i jednocześnie kontynuował działalność koncertową, zarabiając na występach i tantiemach, które pozwalają mu regulować bieżące zobowiązania.

Czy Pola Wiśniewska przejmie długi męża po rozwodzie?

Nie tylko finanse wystawiają Wiśniewskiego na próbę. W marcu 2026 roku potwierdził rozstanie z piątą żoną, Polą Wiśniewską. Para ma dwóch synów - Falco i Noela, ale małżeństwo nie przetrwało kolejnego kryzysu. Nie wiadomo, czy Pola będzie musiała wziąć na siebie część długów Michała, bo temat intercyzy nie został oficjalnie ujawniony.

Życie Michała Wiśniewskiego to więc historia pełna wzlotów i upadków - od milionów i luksusu po bankructwo, oskarżenia i rozstania. Choć fani liczą na jego powrót na szczyt, artysta pokazuje, że życie po show-biznesowych błyskach wymaga nie tylko odwagi, ale też ogromnej pokory. Michał musi teraz stawić czoła wyzwaniom finansowym, wychowywać dzieci i odbudować swój wizerunek - zarówno w mediach, jak i w sercach fanów. Jedno jest pewne: historia "króla polskiego popu" wciąż przyciąga uwagę i wzbudza ogromne emocje.

