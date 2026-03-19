Rozpad małżeństwa Wiśniewskich! Pola przerwała milczenie w tajemniczym poście

Koniec małżeństwa Poli i Michała Wiśniewskich

Informacja o rozstaniu pary pojawiła się niespodziewanie i szybko obiegła media. Michał Wiśniewski w krótkim oświadczeniu przyznał, że jego małżeństwo dobiegło końca i nie udało się go uratować. Muzyk poprosił jednocześnie o powściągliwość w komentowaniu sprawy, zwłaszcza ze względu na ich dzieci. Wkrótce potem w sieci pojawił się wpis jego żony. Pola Wiśniewska nie odniosła się wprost do rozstania, jednak opublikowany przez nią tekst wzbudził ogromne zainteresowanie. Internauci szybko zaczęli łączyć jej słowa z wydarzeniami w życiu prywatnym pary.

Rozstanie i zagadkowy wpis! Pola Wiśniewska daje do myślenia fanom

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Pola zamieściła refleksyjny wpis, w którym opisała bardzo intensywny okres w swoim życiu. Przyznała, że ostatnie wydarzenia są dla niej wymagające i pełne emocji, ale jednocześnie odczuwa wewnętrzny spokój.

Jak napisała, zmiany w życiu zawsze wiążą się z ruchem i niepewnością, a ten ruch bywa jak silny wiatr, który potrafi zachwiać poczuciem bezpieczeństwa. Mimo to zachęcała, by nie tracić zaufania do przyszłości i wierzyć w to, co dopiero nadejdzie, nawet jeśli obecny moment wydaje się trudny i pełen obaw.

Ostatnio dzieje się tak wiele i to jest naprawdę szalony czas, ale w całym tym zamieszaniu czuję dużo spokoju. Zmiana zawsze wiąże się z ruchem, a ruch czasem wywołuje wiatr, dlatego nie traćmy zaufania i wiary w to, co przed nami, nawet jeśli teraz jest intensywnie, nawet jeśli się boimy - czytamy w sieci.

W swoim wpisie poruszyła także temat strachu przed zmianą. Podkreśliła, że często wydaje się on ogromny, gdy stoimy przed nim i analizujemy wszystkie możliwe scenariusze. Jednak gdy w końcu decydujemy się zrobić krok naprzód, okazuje się, że to, co wydawało się przerażające, wcale nie jest tak głębokie i nie do przejścia, jak wcześniej sądziliśmy.

Strach wydaje się ogromny, kiedy stoimy przed nim i się mu przyglądamy, ale kiedy w końcu wchodzimy w to, często okazuje się dużo płytszy, niż myślałyśmy. Do przejścia - napisała Pola Wiśniewska.

Na zakończenie swojego wpisu dodała słowa, które wielu obserwatorów uznało za symboliczne podsumowanie obecnej sytuacji. Pola zaznaczyła, że nie warto rezygnować z własnych marzeń i potrzeb, ponieważ pozostawanie w miejscu rzadko prowadzi do spełnienia.

Dlatego nie rezygnujmy. Nie dostaniemy tego, czego chcemy, zostając tam, gdzie jesteśmy - napisała na końcu swojej obszernej publikacji.

W trudnym dla siebie czasie wsparcie znalazła przede wszystkim w najbliższych. Pola Wiśniewska pokazała na swoim Instagramie, że ogromną siłę dają jej dzieci. Na swoim InstaStories opublikowała zdjęcia ich rysunków - kolorowych, pełnych serc i ciepłych słów. To właśnie w taki sposób najmłodsi postanowili dodać mamie otuchy po rozstaniu z Michał Wiśniewski. Urocze prace szybko zwróciły uwagę obserwatorów, którzy uznali je za wzruszający dowód rodzinnego wsparcia w trudnym momencie.

Zobacz naszą galerię: Rozpad małżeństwa Wiśniewskich! Pola przerwała milczenie w tajemniczym poście

47

Sonda Lubisz Michała Wiśniewskiego? tak nie jest mi obojętny